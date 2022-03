BBB 22: entenda o porquê Pedro Scooby sofre com ‘apagão mental’ dentro do programa

Pedro Scooby, do "BBB 22", virou meme nas redes sociais após protagonizar uma série de "apagões" mentais em que ele ostenta uma cara de paisagem e fica sem interagir mesmo durante conversa com outros participantes. A própria produção do reality show passou a brincar com as ocasiões, colocando músicas descontraídas quando o surfista "desliga". O jeito esquisito, entretanto, foi esclarecido por uma familiar do ex de Luana Piovani. Entenda o porquê de Scooby "travar" dentro do BBB:

VEJA MAIS

Em entrevista ao programa "A Tarde É Sua", apresentado por Sônia Abrahão, o irmão do participante do "BBB 22", João Victor Vianna, revelou que o jeito desligado de Scooby nada mais é do que uma "herança de família". De acordo com ele, todos na família são acostumados a "ficar no mundo da lua" de forma aleatória e, em seguida, mudar de assunto repentinamente.

“Isso aí é de família. Eu sou assim, minha mãe também é assim… É uma herança que a gente teve de família. Não tem o que fazer”, esclareceu.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)