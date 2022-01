Pedro Scooby, do 'BBB 22', revela que ficou 24 horas sem tomar banho 'para economizar a pele'

O surfista Pedro Scooby, do "Big Brother Brasil 22", virou um dos assuntos mais comentados na web após ganhar o apelido de ‘nova Viih Tube’, na última terça-feira (18). Isso porque o participante da edição confessou a Maria, do Time Camarote, que ficou as primeiras 24 horas do confinamento sem tomar banho.

VEJA MAIS

Durante uma conversa na cozinha da casa mais vigiada do país, a atriz perguntou, despretensiosamente, se o atleta ainda não tinha feito um “check na higiene”. Scooby afirmou que tinha sido somente “banho na piscina”, o que foi uma surpresa para a sister. Confira o vídeo do diálogo dos brothers:

Pedro, então, explicou o porquê de não ter tomado banho: "Então eu falei (para mim mesmo) ontem cheguei à noite, a gente ficou na madrugada na piscina, fui dormir. Acordei hoje, fiquei o dia inteiro na piscina. Falei 'quando for dormir', que vai que tem uma prova hoje e vou ficar suando de novo".

Em seguida, o surfista complementou: "Economizar minha pele". No entanto, a web não perdoou o comentário de Scooby e começou a lhe chamar de ‘Viih Tube’, do ‘BBB 21’, que ficou a maior parte do reality sem frequentar o banheiro para tomar banho.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)