Pedro Scooby fala sobre Cíntia Dicker: 'Ela é fechamento mesmo'

Na área externa do BBB 22, Pedro Scooby conversou com Douglas Silva e Paulo André Camilo, nesta terça-feira, 18. O surfista falou sobre a relação com a mulher, a modelo Cíntia Dicker, e também como lida com a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, e o namorado dela.

"Ela é parceira demais (Cíntia). Ela é fechamento mesmo. Ela vai para Curicica comigo, quer estar nos lugares. Ela é top model... A mulher é isso, fico zoando ela: 'Parece uma astronauta em Curicica. Ruiva, a gente aqui não está acostumado com pessoas que nem você, não'."

Ele também disse que a modelo se relaciona bem com os filhos dele com Luana e com a própria atriz. "O amor que ela tem com os meus filhos...Luana respeita isso, ela também respeita para caramba. As crianças querem amor. Criar essa relação... é que nem o namorado da Luana. É um puta cara, dá carinho para as crianças. É um cara do bem. Acho legal para caramba."

Ontem, o surfista falou sobre a conversa que teve com Luana antes de entrar na casa: 'Contei para ela'.