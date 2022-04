BBB 22: Enquete do UOL aponta quem será o eliminado de hoje; veja

As noites de terça-feira no BBB 22 sempre são de tensão, tristeza e, também, felicidade - para alguns. Com o paredão formado entre Eliezer, Paulo André e Gustavo, os brothers estão agitados dentro da casa mais vigiada do Brasil. E os internautas também estão em polvorosa. Em uma das enquetes mais famosas do país, feita pelo site UOL, milhares de pessoas já votaram e escolheram quem gostariam que saísse do reality.

VEJA MAIS

De acordo com a votação da enquete, Gustavo será o eliminado da noite desta terça-feira. O brother acumula mais de 60% dos votos do público para sair do reality. Logo atrás dele está Eliezer, com cerca de 27% e em último está P.A., com aproximadamente 12%.

Na enquete feita no Portal do OLiberal.com, os internautas também escolherem Gustavo como o eliminado da noite. Nas parciais, o brother acumula 63,78% dos votos para sair do BBB. Eliezer está com 28,67% e P.A. soma 7,55% das indicações para sair.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)