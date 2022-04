BBB 22: Arthur Aguiar revela detalhes do Quarto Secreto para Paulo André

Arthur Aguiar tem contado aos poucos os detalhes do que viu durante sua estadia no Quarto Secreto do "BBB 22". Em conversa com Paulo André, ele revelou que tinha acesso a informações sobre o horário, e exemplificou falando sobre uma conversa que teve acesso, entre o P.A e Scooby.

"Teve uma hora que você falou assim: 'passou tanto tempo, passou uns 15, 20 minutos'. [...] O Scooby falou 'passou meia hora quase, uma hora já'. Aí tu falou (sic) 'não viaja, passou 15 minutos'. Tinha passado 15 minutos", contou Arthur Aguiar.

"Como que você sabe?", perguntou Paulo André, parado em frente à porta do quarto grunge. "Porque eu tinha acesso. Aí isso que eu estou te falando, eu não queria falar porque era uma parada que eu não queria que eles soubessem", explicou Arthur Aguiar. "Daí eu falei: 'C*ralho, está com a noção de tempo boa'", continuou.

Arthur Aguiar foi o escolhido pelo público para ir ao Quarto Secreto depois de um Paredão Falso na última terça-feira. Agora, os participantes se preparam para formar um novo paredão, depois que Douglas ganhou a liderança.