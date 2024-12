Veja 7 casais formados no BBB que estão juntos até hoje

Os participantes que entram no Big Brother Brasil sonham com o prêmio milionário, mas somente um consegue ganhar o grande prêmio. Pelo menos, na teoria. Na prática, alguns brothers e sisters saíram vencedores da casa após encontrarem o seu par ideal e permanecerem juntos até hoje. Confira os 7 casais que estão juntos desde o fim da edição do reality.

1 - Daniel Saullo e Mariana - BBB 6

Saulo e Marina

Daniel e Mariana eram modelos da mesma agência antes de entrarem no programa, mas só se conheciam por fotografias. Logo quando entraram na casa, os pombinhos engataram um romance que não durou muito e levou ambos a se relacionarem com outros participantes. Entretanto, quando os dois saíram do reality, retomaram o relacionamento das primeiras semanas e hoje possuem uma família com 4 filhos: Anita, Antônio, José e João.

2 - Adriana Sant’Anna e Rodrigão - BBB 11

Adriana e Rodrigão

Adriana e Rodrigão foram participantes do BBB 11 e protagonizaram um romance repleto de brigas e declarações. A sister foi eliminada no 8° paredão e prometeu esperar o amado que só deixou o programa no 14° paredão. Ao se encontrarem ambos decidiram dar sequência ao relacionamento e hoje moram fora do Brasil, nos Estados Unidos, com seus dois filhos: Rodrigo e Linda.

3 - Andressa Ganacin e Nasser - BBB 13

Andressa e Nasser

Uma das cenas mais icônicas do reality foi protagonizada pelo casal Andressa e Nasser. Após diversas investidas do brother, em uma festa a sister se declarou. "Eu não queria gostar, mas eu gosto. Eu vou fazer o quê? Inferno! Eu não tenho culpa, eu não mando no meu coração, Nasser, eu não mando. Infelizmente eu gosto de você", revelou Andressa. O casal foi finalista daquela edição e permanecem juntos. Em 2021, numa cerimônia reservada, o casal se casou em Cancún, no México.

4 - Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio - BBB 13

Eliéser e Kamilla

Na mesma edição do casal finalista, Kamilla e Eliéser também deram início ao seu romance. O brother já havia participado do BBB 10 e retornou para encontrar a sua amada no BBB 13. Depois de um selinho, durante uma brincadeira após se sujarem de sorvete durante uma atividade, o romance entre os dois continuou. Hoje os ex-BBBs seguem juntos e são pais de Bento e Victória.

5 - Franciele e Diego Grossi - BBB 14

Diogo e Franciele

Um dos casais mais aclamados pelo público, o casal ficou conhecido por protagonizar cenas polêmicas embaixo do edredom. Os fãs do casal os apelidaram de "Frango" na época, após o fim do reality os participantes mantiveram o relacionamento. Eles tiveram um filho chamado Enrido e hoje compartilham as suas experiências em realities em um podcast denominado “Fama ou FLOP”.

6 - Aline Gotschalg e Fernando Medeiros - BBB 15

Aline e Fernando

Um triângulo amoroso. Assim ficou conhecido o relacionamento entre Aline e Fernando. A sister entrou depois no programa e o brother vivia um affair com Amanda Djehdian, mas optou por ficar com Aline. Entretanto, Fernando voltou a se relacionar com Amanda após a eliminação de Aline. Fora do programa, Aline declarou sua torcida para a participante Mariza e declarou que Fernando era coisa do passado. "Gente… Adoro TANTOOOO a Mariza!! Ela é demaaais… Torço muuuuito pra ela! #MarizaCampeã", escreveu a sister em um post no antigo twitter. Após o fim do programa, Aline e Fernando reataram o relacionamento e se casaram. Depois de 3 anos, eles se separaram, mas reataram e hoje são pais do menino Lucca, de 7 anos.

7 - Paula Amorim e Breno Simões - BBB 18

Breno e Paula

Breno viveu intensamente a experiência de se relacionar no BBB 18. O brother se envolveu com Jaqueline Grohalski e Ana Clara Lima antes de ficar com Paula. Porém, o brother engatou um relacionamento com a Paula na metade do programa, depois de grande resistência da parte dela. Hoje o casal mora junto e são pais de um menino chamado Theo.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)