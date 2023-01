Anitta levam brothers à loucura na primeira festa do BBB 23

A primeira festa do Big Brother Brasil 23 teve um show com Anitta, que pegou os participantes de surpresa. A funkeira abriu o show com a música “No Chão Novinha”, que teve o videoclipe gravado em Belém, em dezembro de 2021. Os brothers e sisters foram à loucura. Até a paraense Paula Freitas caiu no funk.

Anitta não fez nenhuma menção ou sinal para Gabriel, participante que teve um envolvimento com ela, pelo menos até o final da transmissão do programa na tevê aberta. mas os internautas ficaram atentos à reação do rapaz e printaram uma expressão divertida dele ao ver a artista no BBB.

Minutos antes da festa, Tadeu Schmidt entrou ao vivo pela televisão da sala e liberou as duplas de participantes de usar as pulseiras que os mantinham conectados desde o início do reality, o que foi importante para deixá-los curtir à vontade a festa que iria começar. Mas o apresentador avisou que eles seguirão jogando em duplas nos próximos dias, mesmo sem as pulseiras. O anúncio foi comemorado pelos Brothers.

Em seguida, Tadeu anunciou que uma “fã” do reality iria dar um recado, que foi transmitido em vídeo, na sala. Anitta surgiu na tela anunciando o tema da festa: Bloco não te abandona. “E aí, BBBs como estão?”, começou a cantora. “Hoje vai ter um festão. Peguem os looks babado na despensa”, orientou. “Não quero ver ninguém parado”, destacou.

Anitta mandando recado dentro da casa, antes da festa. (Reprodução)

Schmidt encerrou a transmissão anunciando que o patrocinador vai garantir três dias seguidos de festa no BBB, algo inédito na história do reality,

Suspense e animação

Antes de encerrar o vídeo, Anitta despistou os brothers dando a entender que não estaria na festa: “Queria muito estar aí”. Já arrumados para a primeira festa desta edição, os participantes foram para o jardim, que estava todo decorado nas cores roxo, verde água e rosa pink.

No centro, havia um tablado decorado para a dança, que foi rapidamente ocupado por todos os participantes entusiasmados. Eles usavam roupas nas cores da festa carregadas de brilho. Até que os Brothers começaram a se perguntar qual atração surgir atrás da cortina preta no palco armado em ponto de destaque no jardim.

Anitta no início do show. (Reprodução)

A cortina se abriu e Anitta surgiu com a sua banda e bailarinos. Ela vestia um macacão colado no corpo, em tecido brilhoso e nas cores da festa. A peça de calças compridas não tinha mangas, mas luvas compridas. Anitta começou o show usando óculos escuros e chapéu de abas longas, que foram retirados logo em seguida.

Também chamou a atenção a retirada da parede de proteção em acrílico transparente, usada nas duas últimas edições para diminuir o contato dos confinados com o público externo. Anitta fez o show em um parco com proteção baixa, também em material transparente, com bordas decoradas com luzes.

Festa de funk

Após os Brothers irem à loucura com o hit produzido em parceria com o DJ Pedro Sampaio, inclusive, com alguns deles fazendo a challenger de outro sucesso da cantora, “Envolver”, Anitta cumprimentou os participantes e provocou: “Boa noite, BBB! Estão preparados?”. Ela cantou em seguida “Ai Papai”, música dela com Hitmaker.

“E aí, gente. Hoje é pra curtir”, acrescentou Anitta no intervalo de outra música. O médico Fred Nicácio mostrou energia e muito ritmo na dança em frente ao palco. Apesar do tema de carnaval, Anitta seguiu como repertório de funk. Ela cantou também os sucessos “Contatinho”, gravado originalmente com Léo Santana, e “Onda Diferente”, de Ludmilla. “Se joga, se joga, se joga BBB. Sai do chão”, incitava a artista.