Pré-venda de GTA 6 já tem data e capa oficial; saiba onde comprar

Após anos de expectativa, a Rockstar Games anunciou nesta quinta-feira (18) a data de início da pré-venda de "Grand Theft Auto VI" (GTA 6). O aguardado jogo poderá ser adquirido antecipadamente a partir de 25 de junho. A empresa também divulgou a capa oficial do título, que será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Originalmente previsto para chegar ao mercado em 2025, o lançamento foi adiado para novembro de 2026. O novo capítulo da franquia traz os protagonistas Jason e Lucia, que se envolvem em uma trama criminosa ambientada em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, nos Estados Unidos.

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Onde comprar GTA 6 na pré-venda?

No Brasil, a versão digital de GTA 6 estará disponível apenas em duas plataformas:

PlayStation Store (PS5)

(PS5) Xbox Store (Xbox Series X/S)

Já a edição física deve ser comercializada por grandes varejistas a partir do dia 25 de junho. Entre as lojas que devem disponibilizar o game estão:

Amazon

KaBuM

Magazine Luiza

No exterior, a Rockstar Store também participará das vendas, mas a plataforma da desenvolvedora não opera mais no Brasil.

Rockstar revela capa oficial e início da pré-venda de GTA 6. (Divulgação/Rockstar)

Qual é a história de GTA 6?

A nova aventura se passa em Vice City, cidade fictícia inspirada em Miami e conhecida pelos fãs da franquia desde os primeiros jogos. A narrativa acompanha Jason e Lucia, dupla que precisa enfrentar uma ampla conspiração criminosa após um golpe dar errado.

Segundo a descrição divulgada pela Rockstar, os personagens serão obrigados a confiar um no outro para sobreviver no "lado mais sombrio do lugar mais ensolarado da América".

GTA 6 terá versão para PC?

Por enquanto, a Rockstar confirmou o lançamento apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Uma versão para PC ainda não foi anunciada.

Confira o trailer: