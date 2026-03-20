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GTA 6 não será vendido no Brasil? Entenda impacto da Lei Felca

Mudança da Rockstar afeta vendas no PC, mas jogo seguirá disponível em consoles e outras plataformas digitais

Hannah Franco
fonte

Lei Felca vai proibir GTA 6 no Brasil? Veja o que muda (Divulgação/Rockstar)

Publicações nas redes sociais afirmam que o jogo Grand Theft Auto VI (GTA 6) não será vendido no Brasil após a entrada em vigor da lei 15.211/2025, conhecida como “Lei Felca”. No entanto, a informação é enganosa e não reflete integralmente a decisão da Rockstar Games. Entenda, a seguir, as regras da nova lei.

As postagens associam a suposta saída da empresa do país às novas regras do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (ECA Digital), regulamentado nesta semana. O conteúdo viral sugere que a legislação teria levado à “censura” do jogo, o que não procede.

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A nova lei, que começou a valer na terça-feira (17), estabelece regras mais rígidas para proteção de crianças e adolescentes na internet, incluindo exigências para jogos eletrônicos com classificação indicativa.

Rockstar vai parar de vender jogos no Brasil?

A Rockstar Games informou que deixará de vender jogos diretamente ao consumidor brasileiro por meio de sua loja própria no PC. A medida, porém, é limitada e não representa a saída da empresa do mercado nacional. Os títulos da desenvolvedora, incluindo GTA 6, continuarão disponíveis normalmente no Brasil por outros canais.

  • Mídia física em lojas tradicionais
  • Plataformas digitais como PlayStation Store
  • Microsoft Store
  • Steam

Além disso, o jogo poderá ser acessado em diferentes plataformas:

  • PlayStation 5
  • Xbox Series X/S
  • Nintendo Switch 2
  • PC (por lojas digitais)

O que muda com a Lei Felca nos jogos?

A legislação brasileira passou a exigir mecanismos mais rigorosos de verificação de idade em plataformas digitais. Com isso, métodos simples, como a autodeclaração de idade, deixam de ser suficientes. As empresas agora precisam adotar sistemas mais confiáveis para restringir conteúdos destinados ao público adulto.

Para evitar ajustes técnicos imediatos, algumas companhias optaram por limitar serviços no país. No caso da Rockstar, a decisão foi interromper as vendas diretas via PC, mantendo os demais canais ativos.

GTA 6 será vendido no Brasil?

Apesar das mudanças, GTA 6 seguirá disponível no Brasil. O lançamento do jogo está previsto para novembro, e não há indicação de bloqueio para o público adulto.

A circulação de informações nas redes sociais distorce o cenário ao sugerir uma proibição total, o que não foi anunciado pela empresa.

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