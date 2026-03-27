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Alessia Cara comenta semelhanças na aparência com Gabriela do BBB 26: 'Assustador'

A cantora canadense é dona dos hits “Here” e “Scars to Your Beautiful”, que fizeram sucesso no mundo pop

Victoria Rodrigues
fonte

Alessia Cara se achou parecida com a sister do BBB 26. (Foto: Reprodução/ Instagram | @alessiasmusic)

A cantora internacional Alessia Cara chamou a atenção de seus fãs nas mídias sociais após revelar se acha que é parecida fisicamente com a participante Gabriela Saporito do Big Brother Brasil 26. Nos últimos meses, alguns brasileiros levantaram opiniões de que elas são semelhantes na aparência com comentários que surgiram desde a sua aparição na dinâmica de resistência do Quarto Branco dentro do programa.

Embora a sister ainda não saiba das comparações com a artista canadense devido a estar confinada desde janeiro no reality show, Alessia Cara já notou a semelhança após um fã marcar a artista no X.  “Garota, o que você está fazendo no Big Brother Brasil?”, disse a usuária à cantora. Em seguida, ela ficou na dúvida sobre o questionamento. “Oi, por que ela sou eu?”, respondeu Alessia, que depois ficou sabendo da comparação.

“Toda vez que via uma foto dela, achava que era eu. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, de alguém realmente parecer comigo. Foi até um pouco assustador”, relatou a cantora de pop internacional Alessia Cara em entrevista recente concedida ao Gshow.

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Irmãs gêmeas separadas na maternidade?

Nos comentários do X, uma pessoa brincou com a situação dizendo que seria interessante a cantora enviar um vídeo para Gabriela no programa, fingindo fazer parte de sua família, quando ela viesse ganhar a Prova do Anjo. "Há uma 'competição de anjos' e o vencedor recebe vídeos da sua família. Seria louco se você enviasse um vídeo agindo como um irmão gêmeo desconhecido", escreveu a usuária no antigo Twitter.

Ainda nas mídias sociais, algumas pessoas realmente notaram as semelhanças entre Gabriela e Alessia, mas outras viram a situação apenas como algo engraçado. "Eu sabia que ela me lembrava alguém", disse uma mulher. "Pior que parece", disparou outra. "Agora eu quero a Alessia cantando em alguma festa hahahaha. Vai @tvglobo dá teus pulos", brincou um fã de BBB 26. "Essa é a Alessia barata", ironizou uma quarta pessoa. 

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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