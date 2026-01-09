Quem é Gabriela, participante do 'BBB 26'?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 9, e revelou os competidores da Casa de Vidro do Sudeste. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality show está Gabriela, estudante de Psicologia, auxiliar de terapeuta e vendedora ambulante.

No intervalo da programação da Globo, Tadeu Schmidt deu mais detalhe sobre a jovem de 21 anos que disputa a vaga feminina da Casa de Vidro do Sudeste com Milena Moreira. Gabriela é natural da cidade de São Paulo.

A jovem trabalha em duas áreas completamente diferentes: ao longo da semana, atua como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista. Já aos finais de semana, é vendedora ambulante, vendendo na rua os doces que sua mãe produz.

"Eu mantenho a minha casa inteira", contou em comunicado divulgado à imprensa. Com uma infância conturbada, Gabriela precisou amadurecer rápido e trabalhar desde cedo para ajudar com as finanças da família. Por conta disso, ela tem medo da escassez e busca no prêmio do programa sua independência financeira.

A sister garante que, caso entre no programa, não vai se diminuir ou alterar seu comportamento para agradar os outros. "Por que eu tenho que me diminuir para caber dentro do outro?", questiona. Seu foco, então, é ganhar o programa para pagar sua faculdade, abrir um consultório próprio e dar uma vida confortável à mãe e à irmã, que tem autismo. Ela se considera alguém persistente, forte e obstinada.