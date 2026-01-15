Além de Henri Castelli, confira outros ex-BBBs que também deixaram o programa por motivos de saúde

A 26ª edição do Big Brother Brasil mal começou, mas já conta com acontecimentos que marcarão para sempre a história do programa, como a eliminação do ator Henri Castelli após dois episódios de convulsão dentro da casa que chocaram o público que assiste ao reality. Mas o que algumas pessoas talvez não lembrem é que, além de Henri Castelli, houveram também outros participantes que desistiram por motivos de saúde física e mental.

Veja outros ex-BBBs que deixaram a casa por motivos de saúde:

Marielza

A primeira participante a deixar o programa por razões de saúde foi a ex-BBB Marielza, que foi integrante da quinta edição do programa. Na época, a sister tinha 47 anos e estava tomando banho na banheira de hidromassagem quando de repente sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico na casa. Após ser socorrida pelos brothers, a sister não retornou mais e depois que saiu teve mais dois AVCs.

Tiago Abravanel

Após entrar na casa mais vigiada do Brasil, o cantor Tiago Abravanel acabou sofrendo muita pressão psicológica devido ao isolamento que o reality proporciona aos participantes. Por esse motivo, ele optou por desistir do prêmio e marcou história no BBB 22 ao ser o primeiro a utilizar o botão de desistência que foi inaugurado na sala da casa há quatro anos.

Bruno Gaga

Mas não foi apenas o cantor Tiago Abravanel que desistiu do programa por questões relacionadas à saúde mental, o ex-BBB Bruno Gaga, da edição seguinte (BBB 23) também deixou o programa pelo mesmo motivo. Antes de tomar a decisão, Bruno foi até o confessionário e revelou que iria desistir porque estava no ápice da ansiedade e com saudade dos familiares.

Vanessa Lopes

Talvez o caso mais lembrado que envolva saúde mental na casa dos brothers seja o da influenciadora digital e tiktoker Vanessa Lopes, que passou por um quadro de confusão mental e instabilidade dentro do reality. Até hoje, ainda são lembradas algumas falas da influencer que dizia que os participantes "eram todos atores" e que ela estava sempre sendo enganada no programa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)