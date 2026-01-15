No 'BBB 5', participante deixou reality após emergência médica; relembre

Ao longo de 26 edições, o Big Brother Brasil contou com algumas desistências marcantes. Porém, apenas dois participantes precisaram deixar a competição devido a emergências médicas, como aconteceu com o ator Henri Castelli no BBB 26.

O ator, que era um dos participantes do grupo Camarote, formado por convidados famosos, passou mal durante a primeira prova do líder do reality.

Ele foi levado ao hospital para realizar exames e chegou a voltar para a casa, mas teve uma segunda convulsão. Na noite de quarta-feira, 15, Tadeu Schmidt anunciou que Castelli estava bem, mas não continuaria no programa por orientação médica.

Até então, apenas um caso de emergência médica havia ocorrido no reality: foi no BBB 5, quando Marielza Souza, então com 47 anos, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) dentro da casa, após nove dias de confinamento.

Na ocasião, Marielza passou mal ao longo do dia e compartilhou com outros participantes que se sentia enjoada e estranha, mas seguiu sua rotina normalmente, chegando a fazer exercícios na bicicleta ergométrica da academia.

Por volta das 21h30, Marielza desmaiou na banheira de hidromassagem. Inicialmente, ela foi atendida por outro participante, o médico Rogério Padovan. Conhecido como Dr. Gê, ele era considerado o grande vilão da edição. Grazi Massafera e Jean Wyllys ajudaram no socorro, enquanto a equipe não entrava na casa. A transmissão via pay per view foi interrompida.

Marielza foi levada ao hospital e ficou internada. Ela apresentava pressão alta, dores de cabeça e limitações nos movimentos do lado esquerdo do corpo. Impossibilitada de retornar ao reality, Marielza foi substituída por Aline Cristina, selecionada por sorteio.

Hoje com 67 anos, Marielza é aposentada e mora na zona oeste do Rio de Janeiro, de onde é natural, com a filha. Em 2021, ela revelou em entrevista ao Extra que sofreu mais dois AVCs após a participação no BBB 5, e que ainda convivia com sequelas.