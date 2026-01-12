Alberto Cowboy é confirmado no grupo de Veteranos do BBB 26
Ex-BBB ficou marcado por participar da 7ª edição do reality
Alberto Cowboy, participante marcante do Big Brother Brasil 7, foi confirmado no elenco do BBB 26 e retorna ao reality quase 20 anos após sua primeira participação. Conhecido pelo perfil polêmico e pelos embates que protagonizou na edição de 2007, especialmente com Diego Alemão, campeão daquele ano, o ex-brother passa a integrar o grupo de Veteranos, novidade da nova temporada do programa.
A confirmação recoloca Cowboy sob os holofotes depois de um longo período longe da mídia e com pouca presença nas redes sociais. O BBB 26 estreia oficialmente nesta segunda-feira (12), na TV Globo, e aposta no retorno de ex-participantes para movimentar o jogo, agora em um formato renovado, com novas dinâmicas e sob o comando de Tadeu Schmidt.
