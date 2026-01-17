Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BBB 26: Show de Anitta, primeiros beijos e fim de aliança movimentam a madrugada; veja o resumo

A primeira festa do BBB 26 foi digna do elenco da temporada

Estadão Conteúdo

A madrugada deste sábado, 17, no BBB 26 teve clima de estreia em grande estilo com a primeira festa da edição, embalada por um show de Anitta. A noite rendeu os primeiros beijos da temporada - entre Marcelo e Breno, além de Jonas e Maxiane - e também abriu espaço para conversas sobre comportamento e estratégias de jogo.

Em meio ao clima de celebração, Ricardo apertou o botão vermelho do Quarto Branco e desistiu da disputa por uma vaga no reality.

Anitta abre a temporada de festas com show nas alturas

A primeira festa do BBB 26 começou em clima de espetáculo. Anitta surgiu "descendo do céu" em uma estrutura de LED e animou os participantes com um show cheio de hits.

Além do palco, a noite teve tour pela casa, com direito a voto no Confessionário, flagra no banheiro e até uma brincadeira envolvendo reconhecimento facial no Quarto do Líder.

Primeiro beijo da edição acontece durante o show

O clima de festa rendeu o primeiro beijo do BBB 26. Marcelo e Breno se beijaram durante a apresentação de Anitta, ao som de Funk Rave, marcando oficialmente o início dos romances da temporada.

image VÍDEO: Breno e Marcelo dão o primeiro beijo do BBB26
O biólogo e o médico ficaram algumas vezes durante a festa

Pedro vira alvo de conselhos sobre comportamento e jogo

Ao longo da madrugada, Pedro recebeu alertas de diferentes participantes. O líder da semana, Alberto Cowboy, aconselhou o brother a relaxar e aproveitar mais o momento.

"Vou curtir a festa, não vou falar de jogo. Acho que você deveria fazer o mesmo, relaxa, curte a festa", disse Cowboy.

Sarah Andrade também pediu para que Pedro diminuísse a tensão em relação à competição. "Não fica com esse peso na cabeça, não. Calma, é a primeira semana. Vai viver", insistiu a sister.

image BBB 26: Pedro é acusado de intolerância religiosa após fala contra Ana Paula; VÍDEO
Insinuação do brother durante conversa na noite de sexta-feira (16) gerou revolta entre participantes e levou aliados a se posicionarem contra ele

Maxiane e Jonas protagonizam o segundo beijo da temporada

Pouco depois, foi a vez de Maxiane e Jonas Sulzbach chamarem a atenção. Enquanto ela ensinava alguns passos de dança, o beijo aconteceu. Jonas comentou o momento dizendo: "Não estou pensando no ritmo agora".

Alerta sobre impacto do beijo no jogo Após o beijo, Sarah Andrade chamou Jonas para uma conversa e fez um alerta sobre possíveis consequências dentro da casa. "Você sabe que acabou de mexer no jogo todo, né? Talvez times mudem de lugar, cadeirinhas mudem", afirmou.

Ricardo aperta o botão do Quarto Branco

Depois de pouco mais de 100 horas de confinamento, Ricardo decidiu apertar o botão do Quarto Branco. Em conversa com adversários, o goiano demonstrou cansaço e afirmou estar no limite emocional dentro do jogo.

Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella seguem em busca das 3 vagas na casa.

Juliano Floss decide se afastar de Pedro

Em outro momento da madrugada, Juliano Floss afirmou que vai se afastar de Pedro por não concordar com suas atitudes. Em conversa com Ana Paula Renault horas antes da festa, Pedro sugeriu que a sister agiu contra ele religiosamente.

Na festa com Edilson, Babu e Brigido, o dançarino desabafou sobre o comportamento de Pedro. "Eu não vou brigar com ele, não vou excluir. Só não vou mais ficar perto. Eu estou cansado de falar", desabafou.

Jonas repreende comentário repetitivo de Pedro

Ainda sobre o comportamento de Pedro, Jonas Sulzbach o repreendeu por repetir um comentário envolvendo a traição da esposa. "Se ela sabe, sua esposa, a mãe do seu futuro filho, sabe isso, não precisa espalhar", disse o veterano.

BBB 26/FESTA/ANITTA
Cultura
