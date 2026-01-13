BBB 26: Participantes completam 19 horas no Quarto Branco; veja quem continua na disputa

A dinâmica do Quarto Branco do BBB 26 completou 19 horas de duração na tarde desta terça-feira (13), nos estúdios da Rede Globo. A disputa vale duas vagas para entrar na casa do Big Brother Brasil voltadas àqueles que desejam concorrer pelo prêmio de R$ 5,4 milhões anunciado na estreia do programa, nesta segunda-feira (12), pelo apresentador Tadeu Schimidt.

A desistência de Ricardinho

Na tarde desta terça-feira (13), houve a primeira desistência, o paraense Ricardinho Freestyle apertou o botão vermelho e foi imediatamente eliminado do Quarto Branco do BBB 26. A decisão veio após o participante do grupo pipoca lançar algumas estratégias polêmicas para tentar distrair e eliminar outros jogadores, como jogar fora a água dos outros participantes e fazer barulho na porta para os outros brothers que dormiam.

Após Ricardinho ter desistido de entrar no programa, os outros participantes que continuaram no confinamento comentaram sobre as atitudes dele durante a competição. "Ele cavou a própria cova. Nunca se atira contra um exército", disse Matheus. "Ele fez a estratégia dele. Se foi bom ou não... Eu sabia que ele não estava bem, ele estava fingindo que estava bem", opinou Rafaella.

VEJA MAIS

Quem segue na disputa do quarto branco?

Até o momento, seguem na disputa oito participantes que estão totalmente isolados no quarto, apenas recebendo água e comidas leves da produção. Confira os nomes e as regiões dos participantes pipoca que seguem na disputa do Quarto Branco do BBB 26:

Lívia – Região Norte

Elisa e Matheus – Região Sul

Gabriela – Região Sudeste

Chaiany e Ricardo – Região Centro-Oeste

Rafaella e Leandro – Região Nordeste.