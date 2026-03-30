BBB 26: Marciele fala sobre projeto que valoriza mulheres nortistas; conheça o 'Filhas da Amazônia'

A cunhã-poranga do Boi Caprichoso e paraense, Marciele, entrou no Big Brother Brasil 26 e está fazendo sucesso pela representatividade amazônida que está levando ao público da casa mais vigiada do Brasil. Sempre repleta de roupas, brincos e acessórios que remetem à cultura nortista, a participante também fala sobre o Amazonas, estado onde cresceu, com carinho e, no programa, já revelou que participa de um projeto de mulheres da Amazônia.

"A gente tem um projeto que é 'As Filhas da Amazônia'. Acho que a Gleice [vencedora do BBB 18] também estava nesse projeto. Gleice, eu, Dina Carmona de Belém, eu de Manaus, Gleice do Acre e Thay do Maranhão", explicou a cunhã-poranga do Boi Garantido durante o BBB 26.

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Projeto "Filhas da Amazônia"

O projeto "Filhas da Amazônia" é uma iniciativa social que possui o propósito de promover a visibilidade e a representatividade das mulheres que vivem na região amazônica. A ação, que foi idealizada pelas influenciadoras Dina Carmona e Thaynara OG, costuma promover diversas atividades, como, por exemplo, rodas de conversa, capacitações, visitas ao Congresso Nacional e dentre outras ações do projeto.

Em seu perfil do Instagram, Dina Carmona comentou sobre a participação de Marciele no BBB 26. "E esse presente do universo de ver a Marciele falar sobre o nosso projeto 'Filhas da Amazônia'. Esse projeto nasce do 'Mulheres Fortes do Norte' que cresce e ganha os ares da Amazônia. A Marciele está no BBB, a gente tem que lutar por representatividade e ela é uma das nossas", elogiou a influenciadora.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)