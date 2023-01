BBB 23: 'Cara de Sapato' promete não vetar Gabriel Fop do paredão com Poder Curinga

O lutador de MMA Antonio Carlos Júnior, conhecido pelo apelido de “Cara de Sapato”, disse na manhã deste sábado (28) que não vai utilizar o Poder Curinga para salvar Gabriel Fop do paredão. No decorrer dessa semana, o atleta vinha dizendo que iria vetar da berlinda. Porém, o que ele não esperava era que uma confusão durante a festa no show do Skank o fizesse mudar de posicionamento.

Cara de Sapato conversava com Paulo, Aline e Amanda quando revelou para as sisters que não vetaria o modelo. A paraense foi quem perguntou ao lutador quem ele tiraria do paredão. “Não vou vetar ele”, disse Sapato se referindo a Fop.

O suposto motivo da mudança de escolha seria uma atitude grosseira que Gabriel teve com Larissa. O brother teria perguntado à professora de educação física se era “mãe de Bruna”.

Sapato não gostou do comentário e discutiu com Fop. "Eu não quero que tu saias daqui como um babaca. Eu gosto de você, irmão, só pensa antes de agir", disse o lutador.

O atleta até sofreu uma crise de ansiedade antes de dormir e foi acalmado por Amanda.

Neste domingo (29), o paredão será formado da seguinte maneira: