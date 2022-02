BBB 22: Maria levou embora ou não peruca de R$ 10 mil de Brunna? Entenda

Maria foi expulsa do "Big Brother Brasil 22" nesta terça-feira (15) por conta de uma agressão, mas fora do confinamento uma dúvida tomou conta das redes sociais: ela teria deixado a casa usando uma lace de Brunna Gonçalves?

Nas redes sociais, a expulsão da artista vem repercutindo bastante, e um assunto virou um grande meme entre usuários do Twitter: Brunna se revoltou por Maria ter saído com a sua lace de quase R$ 10 mil. Claro que tudo se trata de uma grande piada, já que Brunna ficou conhecida por emprestar suas perucas para outros participantes.

Veja alguns memes:

Qual lace afinal Maria levou embora?

Mesmo com a repercussão do meme, tudo indica que a história não passa de piada. Brunna, na verdade, ficou mal com a saída da cantora por ser uma de suas únicas amigas no reality. Além disso, Maria sempre apareceu com a mesma lace desde o início do programa.

Outro ponto é que no começo do programa, Maria chegou a falar para outros participantes que colocou na mala um rabo de cavalo, para usar durante sua participação no "BBB 22". Ela disse isso logo nos primeiros dias, quando tirou as tranças e ficou com seu cabelo natural.

Maria foi expulsa do "BBB 22" por conta de um episódio de agressão durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira (14). Na ocasião, ela bateu com um balde na cabeça de Natália.