BBB 22: Após expulsão, Maria está bem e se emocionou com imagens do programa, diz amiga

Após ter sido expulsa do "Big Brother Brasil 22", Maria passou a primeira noite longe da casa, em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No local, ela teve a companhia de produtores e de uma amiga que informou como a ex-participante estava bem.

"Vimos o VT todo juntas. Nos emocionamos. Maria está bem. Ela fez história", escreveu Julia Peixoto, no Instagram.

"Não importa o que vocês pensem, ou vão falar. Um amigo jamais virará as costas para o outro. Um amigo te aconselha e te ajuda a evoluir. Eu amo a Maria e estou com ela", disse Julia, antes de encontrar a cantora.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)