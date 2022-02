Multa de R$ 1,5 milhão? Saiba o que acontece com quem é expulso do BBB

A expulsão da participante Maria, do BBB 22, gerou muita polêmica e questionamentos nas redes sociais após a atriz agredir com um balde a design de unhas Natália durante o Jogo da Discórdia da última segunda-feira (14). A decisão pela expulsão veio na tarde de terça-feira, quando a confinada foi chamada para uma conversa particular no Confessionário para ser informada sobre sua saída imediata. O que muitos não sabem, é que as consequências dessa expulsão vão muito além do julgamento público e podem acarretar multas de até R$ 1,5 milhão aos participantes. Por isso, saiba o que contece com quem é expulso do Big Brother Brasil.

O que dizem as 14 páginas do contrato do BBB?

A coluna do UOL teve acesso sobre as informações contidas no contrato do reality e, em uma das cláusulas, os desclassificados "Não farão jus a qualquer remuneração, prêmio ou indenização pela Globo, ficando obrigados a ressarcimento de perdas e danos a que derem causa". Ou seja, se o participante ganhou prêmio em alguma prova ou ação, ele pode perdê-lo.

O que diz o contrato sobre as agressões?

Apesar de longo, a palavra agressão é citada apenas uma vez no contrato, quando discorre sobre a proibição. "É proibido ao participante praticar agressão física, por mais leve que seja, a qualquer outro participante da competição ou aos membros da equipe da Globo".

Multa de R$ 1,5 milhão?

Sim, no contrato ainda há uma possibilidade de penalidade para quem descumpre qualquer obrigação com o reality. "No caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelas partes neste instrumento, bem como no regulamento, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de uma multa de até R$ 1,5 milhão".

