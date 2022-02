Expulsão no BBB: relembre todos os participantes que foram expulsos do reality da Globo

Durante o 'Jogo da Discórdia' na noite desta segunda-feira (15), no Big Brother Brasil (BBB), a emparedada Natália sofreu uma agressão que resultou na expulsão da Maria. A cena repercutiu na internet e chamou a atenção do público. Mas você sabia que em 21 edições, seis participantes foram expulsos da casa mais vigiada do Brasil? Confira abaixo quem sofreu as consequências mais rígidas:

Daniel Echaniz (BBB 12)

Daniel foi o primeiro expulso do programa (Reprodução / TV Globo)

Na 12ª edição do reality, ocorreu a primeira expulsão no programa. Após ser filmado tendo relações sexuais com a participante Monique, Daniel Echaniz foi eliminado. A situação foi considerada polêmica por conta da situação em que a participante se encontrava. Monique estava dormindo e inconsciente durante a relação, portanto, não era capaz de responder pelos próprios atos. Depois da expulsão, o caso foi investigado. Apesar disso, Monique declarou que não houve nenhum tipo de abuso.

Ana Paula (BBB16)

(Reprodução / TV Globo)

Uma das participantes mais lembradas do reality, teve uma jornada no programa marcada por brigas, paredão falso e expulsão! Após dar tapas na cara de outro participante, Renan, com quem tinha conflitos, o caso foi denunciado para a produção pelo ex-brother e a produção confirmou a violação.

Marcos Harter (BBB 17)

Marcos tinha um relacionamento com Emilly dentro do reality (Reprodução / TV Globo)

Um ano depois, ocorreu uma das expulsões mais polêmicas da história do programa. O médico Marcos Harter, durante discussão com Emilly Araújo, vencedora da edição, apertou os braços da participante, deixando hematomas na pele. O caso repercutiu rapidamente pelas redes sociais e a produção considerou as atitudes como agressões. Fora da casa, Marcos chegou a ser indiciado por agressão.

Fábio Alano (BBB 19)

Fábio nem chegou a entrar na casa (Reprodução / TV Globo)

A 19ª edição do reality teve mais de uma expulsão. A primeira, a do Fábio Alano, foi a mais surpreendente. O ex-BBB nem chegou a entrar na casa e logo foi desclassificado. Durante o pré-confinamento, a produção do reality descobriu que ele mentiu sobre contratos de trabalho. Fábio era garoto-propaganda de uma marca de roupas.

Vanderson Brito (BBB 19)

(Reprodução / TV Globo)

Na mesma edição, outro participante protagonizou expulsão. Vanderson foi retirado do reality por causa de uma investigação realizada fora da casa. Devido aos desdobramentos das acusações de três mulheres, que envolviam estupro, agressão e importunação ofensiva ao pudor, Vanderson foi indiciado por lesão corporal.

Hariany Almeida (BBB 19)

Hariany era uma das favoritas ao prêmio (Reprodução / TV Globo)

Não acabou ainda. O BBB19 foi uma edição bastante agitada e teve uma terceira eliminação, a da Hariany Almeida. Durante uma festa, ela foi expulsa após empurrar Paula von Sperling, vencedora da edição, durante uma festa. A participante era uma das favoritas para vencer o prêmio milionário.

Maria (BBB 22)

Durante a dinâmica do 'Jogo da Discórdia', Maria bateu o balde na cabeça da participante Natalia. Após pressão nas redes sociais, a produção do reality reavaliou as imagens e decidiu pela expulsão de Maria do Big Brother Brasil 22, na tarde desta terça-feira (15).

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)