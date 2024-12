Baterista Nicko McBrain confirma saída do Iron Maiden; último show será no Brasil

Após o show deste sábado (7) no Allianz Parque, em São Paulo, o baterista Nicko McBrain se afastará do Iron Maiden. A informação foi confirmada por meio das redes sociais da banda.

Aos 72 anos, ele agradeceu pelos 42 anos de grupo - o baterista entrou em 1982, na vaga de Clive Burr - e disse que seguirá envolvido com as atividades no geral, mas não terá vínculo com os shows.

"Após muita consideração, é com tristeza e alegria que anuncio minha decisão de me afastar da rotina do estilo de vida de turnês extensas. Hoje, sábado, 7 de dezembro, em São Paulo, será meu último show com o Iron Maiden. Desejo muito sucesso à banda daqui para frente", afirmou, em comunicado.

Além de continuar atuando na banda, o músico informou que irá trabalhar em uma variedade de projetos pessoais diferentes e que irá se concentrar em seus negócios e empreendimentos existentes, incluindo The British Drum Company, Nicko McBrain's Drum One, Titanium Tart e, claro, Rock-N-Roll Ribs!

"Eu olho para o futuro com muita animação e grande esperança! Eu os verei em breve, que Deus abençoe a todos vocês", declarou.

A banda também se manifestou, em texto do empresário Rod Smallwood. "Todos nós amamos você também! Obrigado por ser uma força irreprimível por trás do kit de bateria do Maiden por 42 anos e meu amigo por mais tempo ainda. Falo em nome de toda a banda quando digo que sentiremos imensamente sua falta", enfatizou o grupo.

O empresário ainda falou sobre a escolha do último show do baterista ser no Brasil: "Desde o Rock in Rio em 1985, temos um relacionamento especial com o Brasil, então, encerrar uma turnê na frente de 90 mil fãs aqui em São Paulo por duas noites é poético e você merece todas as honras que tenho certeza que esses fãs maravilhosos lhe darão neste último show".

A saúde de Nicko McBrain

Nicko McBrain sofreu com problemas de saúde nos últimos tempos. No início de 2023, ele teve um mini-AVC e precsou se submeter a um longo processo de recuperação. Em entrevistas, o músico de 72 anos admite que já não consegue mais tocar como antes e precisa adaptar sua performance.

Ainda não foi anunciado quem ocupará a vaga de Nicko. A banda retoma as atividades na estrada no meio de 2025, com a turnê celebrativa "Run for Your Lives", que comemora seus 50 anos de estrada.