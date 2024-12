Iron Maiden no Brasil: banda se apresenta em São Paulo nesta sexta (6) e no sábado (7)

A banda Iron Maiden se apresenta em São Paulo nesta sexta-feira (6) e amanhã (7), no estádio Allianz Parque. Os ingressos para as duas apresentações do grupo britânico já estão esgotados e circulavam entre R$320,00 a 900,00, no site da Livepass.

Com o primeiro show anunciado em dezembro do ano passado, a banda chega à capital paulista com a turnê mundial “The Future Past”. O grupo também fez shows com a mesma turnê na Nova Zelândia, Austrália, Japão, Estados Unidos, Colômbia e Chile.

Além do Iron Maiden, os shows contam com a presença da banda dinamarquesa Volbeat, convidada especial das apresentações.