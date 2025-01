Batalha do Crematório, em Belém, celebra 4 anos com programação gratuita; saiba mais

Para celebrar seus 4 anos de existência e de resistência, a Batalha do Crematório promove diversas atrações, shows e batalhas de rima para a população do bairro da Cremação, em Belém. A partir das 18h30, nesta quarta-feira (22), a Praça Dalcídio Jurandir recebe diversos artistas da cena do hip-hop paraense para comemorar e promover a cultura, a resistência e o talento da juventude que vive para transformar a realidade local.

Durante a comemoração, a tradicional batalha de rima irá reunir 24 MCs (Mestres de Cerimônia) que irão se enfrentar para definir quem é o vencedor da noite. Além disso, Xico Doidx, o grupo Du Rio Rap e o MC Super Shock farão um pocket show para o público, tudo registrado pela produtora musical regional de audiovisual Black Mamb4. O evento promete ficar na história da Batalha do Crematório.

Desde novembro de 2020, na Praça Dalcídio Jurandir, do bairro da Cremação, a Batalha do Crematório tornou-se um verdadeiro fenômeno cultural da periferia de Belém, e reunindo dezenas de jovens periféricos apaixonados pela cultura hip-hop. Em sua trajetória, a batalha já revelou diversos talentos para cultura do hip hop paraense, cumprindo seu objetivo de levar cultura para os jovens da periferia de Belém que estão às margens da sociedade e buscam uma perspectiva de vida através da arte e do respeito.

Além da descoberta de novos talentos, a Batalha do Crematório já sediou diversos eventos independentes com artistas consagrados do rap paraense, como Nic Dias, Matemba, Flor de Mururé e Pelé do Manifesto, entre outros que já se apresentaram no evento. Com quatro anos de existência e resistência no coração da periferia de Belém, a batalha continua divulgando os artistas consagrados da cena, mas, também continua revelando novos artistas dessa vertente da cultura do hip-hop.

Entretanto, a Batalha do Crematório não restringe suas programações somente aos encontros da praça. Dentro das escolas públicas da Região Metropolitana de Belém, a cultura do hip-hop é divulgada como forma de expressão, no intuito de dar voz aos anseios da comunidade e às mazelas sofridas cotidianamente. Outra ação de grande relevância social é a Crema Toys, uma batalha de rima voltada para crianças realizada todos os anos, no dia 12 de outubro, em conjunto com uma grande ação social que inclui doação de brinquedos, roupas e outras atividades para crianças que moram no bairro da Cremação.

Para mostrar a grandiosidade e a importância da resistência da Batalha do Crematório, produtoras locais, jovens atuantes na cena das periferias de Belém e amantes da cultura hip-hop darão todo o suporte para a realização do evento de celebração dos 4 anos do evento. Shows, batalhas de rima e outras atrações farão parte da programação, que é gratuita e será realizada na Praça Dalcídio Jurandir.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)