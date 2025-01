Cantor Jão anuncia tempo na carreira: 'Quero virar um fantasma'; entenda

O cantor Jão afirmou em entrevista veiculada pelo Fantástico, neste domingo, 19, surpreendeu os fãs ao anunciar que vai dar um tempo na carreira. O cantor e compositor confidenciou que chegou à decisão após refletir muito.

"Quero dar um tempo, quero... virar um fantasma, assim, virar um... curtir, eu quero curtir as coisas, sabe?", explicou Jão, após ser questionado pela repórter do programa se esse tempo é um período sem data para voltar.

A gente não programou, assim, 'ah, você vai voltar tal dia'. Mas eu também quero fazer coisas, tipo, fazer uma festa com meus amigos e quero só ficar com os meus gatos no sofá, sem fazer nada, assistindo várias coisas", disse o artista.