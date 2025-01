Ana Maria Braga desmente boatos sobre o fim do 'Mais Você' ao vivo e promete processar jornalista

Após a circulação de notícias de que deixaria o comando do programa "Mais Você" e que a atração sairia do ar em 2026, Ana Maria Braga usou a edição ao vivo desta segunda-feira (20) para desmentir as informações. A informação, publicada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, foi classificada pela apresentadora como uma fake news. Durante a atração, ela afirmou que tomará medidas judiciais contra o jornalista e o portal.

"Saiu uma matéria mentirosa em um grande portal dizendo que eu teria afirmado que deixaria de apresentar o 'Mais Você' no final de 2025 e que o programa acabaria em 2026", declarou Ana Maria.

"Normalmente, não uso esse espaço para responder ninguém, mas, desta vez, mexeram com meu time, minha equipe. Vocês, irresponsáveis, não têm noção do transtorno que uma notícia dessas pode provocar", disse.

Ana Maria destacou o impacto negativo da falsa informação para a equipe do programa e os projetos futuros da emissora. "Isso causa sensação de insegurança em todo o pessoal que trabalha comigo. É uma falta de responsabilidade tremenda. Como é que pode esse rapaz, que se diz jornalista, noticiar algo que não falei?", questionou a apresentadora.

Segundo o colunista, a decisão de Ana Maria deixar o "Mais Você" teria partido dela mesma, e a emissora não teria interesse em atrelar o programa a outra pessoa. Nomes como Tati Machado e Eliana teriam sido cogitados como possíveis sucessoras. No entanto, Ana Maria desmentiu categoricamente essas informações e fez duras críticas à falta de checagem antes da publicação.

"Colocaram palavras na minha boca! Cadê a checagem? Cadê o jornalismo de verdade? Ninguém me perguntou nada!", protestou Ana Maria.

A apresentadora também abordou a recorrência de rumores sobre aposentadoria, apontando que esses boatos são mais frequentes por ela ser mulher. "Será que se eu fosse homem teria essa insistência, essa fofocaiada sobre aposentadoria?", questionou.

Por fim, Ana Maria afirmou que tomará medidas legais contra o colunista e o portal que publicaram a notícia falsa. "Quero informar que o mentiroso e o portal que noticiaram essa inverdade serão acionados na justiça civil e criminal. A partir daí, a gente conversa."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)