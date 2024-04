Bastidores de novo álbum de Anitta envolveram briga com gravadora e polêmica com sexo oral; entenda

Anitta lançou nesta sexta-feira (26/4), o 8° álbum de estúdio, "Funk Generation". O disco, que é bastante esperado por ser o primeiro da cantora na gravadora "Republic Records", causou polêmica na web antes mesmo de ser divulgado, como a cena de sexo oral em "Funk Rave", o primeiro single, e o anúncio do cancelamento da parceria com Sam Smith. Confira as principais informações, polêmicas e curiosidades do disco:

“Funk Generation”

Além do álbum, a cantora lançou às 12h (de Brasília), o videoclipe da música "Grip". De acordo com a artista, o disco celebra suas raízes e expressa o poder do funk do Rio em cada faixa, com batidas únicas, dançantes e sensuais.

Parceria

Sólida na carreira internacional, a funkeira traz diversas parcerias com artistas mundialmente conhecidos. Entre eles, estão Sam Smith em “Ahi”, Bad Gyal e Brray em “Double Team” e Dennis DJ e Pedro Sampaio em “Joga pra Lua”.

Polêmica com Sam Smith

Durante a produção, Anitta anunciou o cancelamento da parceria com Sam Smith, mas, logo depois confirmou a música com o cantor britânico. Os fãs da cantora invadiram as redes sociais de Sam Smith após o cancelamento da parceria musical entre a dupla. A música ainda teve o nome trocado de “I Wanna Be” para “Ahí”.

Cena de sexo oral polêmica

O clipe de "Funk Rave", gravado em janeiro de 2023 na comunidade Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ficou marcado por várias polêmicas. Numa das gravações, que viralizaram nas redes na época, a cantora aparece simulando sexo oral num rapaz em uma viela da favela. De acordo com a artista, a sequência se tratava de "uma das cenas de um projeto audiovisual". No final, a cena não foi ao ar, ficando apenas sequência de imagens sugeridas.

Nova gravadora

“Funk Generation” marca a estreia de Anitta em sua nova gravadora, "Republic Records". Em abril do ano passado, a cantora anunciou o fim do contrato de 10 anos com a Warner Music Brasil.

O contrato de Anitta com a gravadora também causou polêmica e rumores negativos meses antes de sua saída. Alguns dos comentários e reclamações foram feitos pela própria cantora em suas redes sociais.

Confira as músicas do álbum “Funk Generation”

Lose Ya Breath Grip Funk Rave Fria Meme Love in Common Aceita Double Team Savage Funk Joga pra Lua Cria de Favela Puta Cara Sabana Ahi Mil Veces

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)