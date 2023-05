Banda Sayonara está com vasta turnê pelo interior do Pará 

A banda Sayonara, uma das mais tradicionais do Pará, está com uma extensa turnê pelo interior do estado. No próximo domingo (28), a banda faz o encerramento do Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (Topam), em Tucuruí. No período de 7 a 14 de junho viaja pelo Baixo Amazonas, onde fará show por Almeirim, Monte alegre, Laranjal do Jari e Gurupá.

Em Tucuruí, o show será no clube da Associação dos Empregados da Eletronorte (Aseel), localizado na avenida Raul Garcia Llano, na Vila Permanente. Ao todo serão 10 atrações culturais na programação gratuita que começa nesta quarta (24) e vai até o próximo domingo (28).

A atual vocalista do grupo, Tina Mel, diz que a banda de brega está animada em encontrar mais uma vez o público de Tucuruí e demais artistas convidados. "Estamos ansiosos por embalar o retorno do Topam à Amazônia ao lado de tantos talentos do nosso Pará. Estivemos recentemente na cidade em um aniversário, mas agora será diferente, em um show maior para um público maior, em um evento grandioso. Não tem como não ficar ansiosa", conta Tina Mel.

Ao comentar sobre o que o público pode esperar da apresentação, a artista destaca que será a hora de Tucuruí e região celebrar a música paraense e relembrar os sucessos. “Preparar um repertório é sempre um desafio, pois temos mais de seis décadas de estrada, são muitas músicas que marcaram nossa trajetória e a música paraense, mas sabemos quais sucessos não podem ficar de fora, por isso, o público pode ter certeza, será um show marcante”, adianta Tina Mel.

Durante os quatro dias de Topam, também passarão pelo palco da Aseel as atrações: cantor Thiago Castro; grupo Thom Auê; cantor Arthur Espíndola; banda The Bregas; grupo SambaTuc; cantor Igor Nemo; grupo Simplicidade; e banda Primatas.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de cantar novamente para o público de Tucuruí. Eu estive na cidade no final do ano passado gravando o programa Amazônia Samba, que apresento na TV Brasil, quando entrevistei grandes sambistas da cidade. Desde então, pude ver que Tucuruí tem uma ligação e uma tradição muito forte com o samba e pagode. Portanto, estou animado demais com o show”, declara o sambista paraense Arthur Espíndola, que se apresenta às 22h da sexta-feira (25).

O Topam 2023

Nesta semana, o município de Tucuruí será palco pela 12ª vez do Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (Topam), evento tradicional do segmento que deve reunir mais de 350 pescadores esportivos de todo o País. O desafio é, mais uma vez, pescar o gigante dos rios amazônicos, o Tucunaré, no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, do Rio Tocantins. As inscrições vão até nesta quarta (24) no site do campeonato (www.topam.com.br).

Serviço:

Programação musical do Topam 2023

Local: Clube Aseel Náutica (Tucuruí)

Data: 24 a 28 de maio

Gratuito