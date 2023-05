Banda Sayonara vai comandar o Baile do Dom com as marcantes

A banda Sayonara, uma banda de tradição no Pará, é destaque no Baile do Dom, neste sábado, 6 de maio, a partir das 20h. A programação também conta com convidados especiais como a Banda Sonora. O Dom Gastro Bar fica localizado na Travessa 3 de maio.

A atual vocalista da Banda Sayonara, Tina Mel, diz que a banda está feliz em encontrar mais uma vez o público e também com os artistas convidados. "Estamos ansiosos por esse momento que iremos viver ao lado de tantos artistas incríveis que vamos dividir palco, sem falar no amor que nos une, que é a música e os ritmos do Pará, quem ganha é o público, com tanta coisa boa rolando no Dom", ressalta a Tina Mel.

Ao comentar sobre o que o público pode esperar do show deste sábado, a artista destaca, “sem dúvida escolher um repertório especial é uma missão que sempre nos leva horas de planejamento, afinal são mais de 60 anos de estrada e muitos sucessos, porém, a gente sempre sabe as que o público pede pra não faltar, então o que posso dizer é que vai ser marcante”.

Uma referência vinda do norte do país, a Banda Sayonara criada em Belém do Pará nos anos 1960 é um ícone da cultura musical ao ser um fenômeno atemporal que agita gerações Brasil à fora inclusive. Com diversas canções de sucesso como "Quem não te quer sou eu" e "Desejos", o início da banda se deu de modo informal, onde os integrantes da primeira formação do grupo se reuniam na Igreja São Raimundo no bairro do Telégrafo.

Os maiores eventos culturais da cidade de Belém como os tradicionais bailes de carnaval, o concurso Rainha das Rainhas, o Miss Pará e as inúmeras casas de shows do Pará inteiro, recebem há mais de 60 anos o encanto da música popular paraense que reverbera deste grupo tão grandioso no nosso estado.

A atual formação da banda conta com: Leandro Casseb como guitarrista e vocalista; Beto Costa no saxofone; Zé Maria no comando do teclado; Ricardo Ramos no baixo e vocal; Guilherme Câmara na bateria, Billa Boy na percussão e Tina Mel no vocal, onde juntos levam a tradicional banda que é ícone do brega paraense ao tradicional Baile do Dom, no Dom Gastro Bar.

Serviço: Banda Sayonara comanda o Baile do Dom com convidados neste sábado, 6, a partir das 20h no Dom Gastro Bar (Tv. 3 de maio, 1736).

Informações sobre ingressos e reservas: (91) 98054-9591 | 99256-0606