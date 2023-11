Banda paraense ‘Tamo Junto’ comemora nove anos de carreira com show especial em Belém

Do amor de jovens amigos pela música, nasceu a banda “Tamo Junto”, que após nove anos de carreira embalando as noites paraenses, continua mantendo a tradição de levar boa música e alegria aos fãs. E para celebrar a data especial, a banda prepara um show comemorativo neste sábado, 4, no Balacoolbar em Belém, a partir das 21h, com a participação especial das duplas Lucas & Iron, Victor & João Paulo, Fábio Baladeros e I Love Pagode.

Segundo um dos fundadores da banda, Renan Navarro, a ideia surgiu a partir de uma brincadeira de amigos nos tempos de colégio. “Com o passar do tempo foi ficando mais sério até de fato se tornar profissional e se tornar o ‘Tamo Junto’”, explicou o músico. Renan destacou que o sentimento é de gratidão e muita felicidade por completar quase uma década de história em Belém.

Para o músico, através da banda, os integrantes conseguiram realizar muitos projetos. “Chegamos em um nível profissional que não imaginávamos”, celebrou. Entre desafios e grandes vitórias na banda, Renan destacou que um dos momentos mais marcantes foi a gravação de um EP no Rio de Janeiro. “Outro momento importante nesses nove anos de história foi a gravação do nosso projeto audiovisual ‘TMJuntinho’ que está disponível no YouTube e nas plataformas digitais”, destacou.

Para o próximo ano, Renan enfatizou que os planos são inúmeros. “Queremos gravar mais um audiovisual e também fazer uma turnê fora do Estado”, reforçou. O músico convida os fãs para celebrarem com a banda esse momento. “Será um dia inesquecível, com uma superprodução feita com muito carinho para nosso público”, concluiu o artista paraense.

Agende-se

Aniversário de nove anos da Banda Tamo Junto

Data: 04/11

Hora: a partir das 21h

Local: Balacoolbar (Av Marechal Hermes, Praça Kennedy, 2 - Campina, Belém - PA, 66010-040)