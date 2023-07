Banda Tamo Junto anima veranistas com ‘pagodinho despretensioso’ na praia do Atalaia

A última sexta-feira (28) do mês de julho foi animada para os veranistas, que decidiram usufruir do pôr do sol na praia do Atalaia, em Salinópolis (PA). Isso porque a banda de pagode Tamo Junto decidiu surpreender o público e levou muita música para as areias, colocando os presentes para sacolejar aproveitando o fim do dia.

Em uma publicação feita no Instagram, o grupo compartilhou um trecho da apresentação de Yuri Fofo e Fábio Alcolumbre, Renan Navarro, que ocorreu de forma bem natural. A “resenha” foi muito elogiada pelos internautas, que agradeceram a oportunidade. E quem não pode participar, pediu “bis” aos integrantes. Confira:

“Arrasam! A minha banda prefeitura de Belém”, escreveu uma internauta. “Na próxima me convidem”, pediu um seguidor.