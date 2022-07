Banda Farofa Tropical apresenta “Baile de Verão” no Apoena em Belém

O verão amazônico chegou e já veio trazendo uma grande festa com a banda Farofa Tropikal. O “Baile de Verão” vai reunir seis grandes artistas da música paraense para colocar todo mundo para dançar neste sábado (2), a partir das 20h no Espaço Cultural Apoena. A banda pretende misturar brega, xote, lambada, samba, carimbó e axé, ao lado de artistas como Dany Black, Gabriel Xavier, Juliana Sinimbú, Raidol, Sandrinha e Dj Uiu.

"O ‘Baile de Verão’ nasceu de uma ideia minha e do Melk para se reunir grandes amigos artistas que já fizeram parte de algum projeto juntos e fazer um dia especial para a ‘Farofa Tropical’. E assim pode democratizar ainda mais todos os estilos, é uma celebração à música, amizade e a esse encontro. Então o grande intuito é essa diversidade musical para todos os gostos. O DJ UIU, que agitou na Festa Dom, também topou entrar nesse desafio, será uma noite muito animada”, explicou o guitarrista da banda Farofa Tropical, Lorran Vale.

Lorran ainda destacou que mais dois shows nesse estilo estão previstos durante a temporada de julho em Belém. “Pretendemos fazer mais dois shows durante essa temporada de verão que vem como uma transição para a nova cantora da nossa banda. É um momento muito especial para a gente, até metade de julho ela já será divulgada. O evento vem para valorizar ainda mais a música paraense e esses artistas que trabalham na noite com trabalhos autorais, e também dentro do Apoena que é uma das casas de show de Belém que mais valoriza a cultura regional”, concluiu Lorran.

A banda ‘Farofa Tropical’ é formada por integrantes que vieram de Curitiba com um toque paraense. A maior parte do repertório é formada por músicas genuinamente do Pará. A banda vem fazendo sucesso nas noites de Belém com muita animação.

Agende-se

“Baile de Verão” da Farofa Tropical

Data: 02/07

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias Bairro do Marco 450, Belém, PA, 66093-026)