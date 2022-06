“Pé na Areia” é lançado com festa para influenciadores

Depois de dois anos parado, o verão de Salinópolis, nordeste paraense, volta em grande estilo. Mas é grande estilo mesmo. O “Pé na Areia” vai reunir em três finais de semana de julho mais de 20 atrações nacionais. Somadas as atrações locais, serão quase 30 atrações, ou seja, infinitas horas de diversão.

“Com essa parada nós estudamos e vimos a melhor forma de fazer um festival que reunisse vários artistas com muita qualidade e segurança. Com certeza esse será o melhor verão que Salinas já recebeu”, antecipou a produtora Aline Maroja.

O lançamento oficial ocorreu nesta quinta-feira, 30, no Deck Tulum. O evento reuniu dezenas de influenciadores, que vão marcar presença no “Pé na Areia”.

O lançamento ganhou decoração especial (Márcio Nagano/ O Liberal)

Isabelle Holles já escolheu a sua atração preferida. “O Menos é Mais vem no dia do meu aniversário, então estou na expectativa para esse show, que com certeza vai ser perfeito”, disse q influenciadora.

Com axé, piseiro, pagode, entre outros, a programação vai contemplar diversos ritmos com as bandas que estão estouradas pelo Brasil. Gusttavo Lima, Marcynho Sensação, Dub Dogz, Wesley Safadao, Jorge e Mateus, Jord, Léo Santana, e tantos outros artistas nacionais.

A estilista Simone Abtibol já separou vários looks para o “Pé na Areia”. “Fiz as contas e já tenho pelo menos 10 composições para curtir o verão de salinas. Depois de dois anos esperando a ansiedade para aproveitar tudo é gigante, então o melhor verão pede looks incríveis”, contou.

Mais influenciadores convidados (Márcio Nagano/ O Liberal)

O primeiro final de semana de “Pé na Areia” será no dia 15 de julho com muita música eletrônica. Jord, Zuffo, Dub Dogz, Fflora e Breaking Beatz. No dia 16, terá muito piseiro, com João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Victor Fernandez e Marcynho sensação. Já no domingo, 17, terá Menos é Mais e Sorriso Maroto.

O influenciado Luan Cunha que já trabalhou com eventos, está ansioso para aproveitar bem casa momento da festas. “Eu estou contando os minutos para o Gusttavo Lima e Marcynho Sensação, como já trabalhei em shows, essa oportunidade de aproveitar as melhores atrações juntas e com o clima que salinas proporciona, é incrível”, disse o influenciador.