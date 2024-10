Banda de rock Ultranova lança nova música 'Abracadabra', nesta quarta-feira (30/10); saiba mais

A banda paraense Ultranova lança seu novo single, “Abracadabra”, nesta quarta-feira (30/10) nas plataformas digitais. A faixa inédita mistura rock progressivo com elementos instrumentais e traz a assinatura única da banda, que tem ganhado reconhecimento internacional.

VEJA MAIS

Daniel Leite, guitarrista da banda, compartilha suas expectativas para o lançamento: "Inovação. Essa faixa é uma prévia do nosso novo disco que deve ser lançado no final do ano de 2024, onde estamos usando muito a percussão amazônica e misturando com o rock progressivo. Nosso novo disco vem explorando muito dessa experiência. A música instrumental que fazemos nos possibilita trabalhar sem qualquer limite, dando total liberdade criativa."

Fundada em 2013, a Ultranova é formada por Daniel Leite na guitarra, Thiago Albuquerque no piano e sintetizador, Henrique Penna na bateria e Arthur Cunha no baixo. Juntos, criam uma experiência sensorial ao vivo, onde cada faixa é acompanhada por vídeos sincronizados, proporcionando ao público uma imersão profunda em seu universo musical. Com mais de uma década de trajetória na cena cultural paraense, a banda já dividiu palco com ícones como Helmeto Pascoal, Bacamarte, Violeta de Outono e Egberto Gismoti, levando seu som a diversas partes do Brasil.

O reconhecimento da banda ultrapassa as fronteiras brasileiras. A Ultranova já foi premiada pelo site ProgRock.com, do Reino Unido, sendo indicada como uma das melhores bandas do ano. Além disso, foi destacada pela Progressive Rock & Metal e-zine, que elegeu um de seus álbuns como um dos melhores do ano. A fusão moderna de rock ácido, psicodélico e progressivo conquistou os fãs de várias gerações, ampliando seu público.

Entre suas principais produções está o disco Orion (2017), lançado pela gravadora francesa Musea Records. Agora, a banda trabalha na finalização de seu segundo álbum, com lançamento previsto para o final de 2024, já antecipado pelos singles “Samsara” e “Odisseia para Sírios”.

Sobre o novo trabalho e o single “Abracadabra”, Daniel comenta: "Abracadabra" é uma perfeita prévia do que traremos em nosso novo álbum. Quem está trabalhando com a gente a percussão é o Kléber Benigno, que faz parte do Trio Manari, e tem sido sensacional contar com ele nas gravações e nos ensaios. Ele já havia tocado com a gente em algumas apresentações, e agora ele é parte bem importante deste nosso segundo álbum".

Para celebrar o lançamento do single, a Ultranova fará um show especial no Rio de Janeiro no dia 31 de outubro. Em seguida, a banda se apresenta em Niterói no dia 2 de novembro, prometendo um espetáculo inesquecível.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)