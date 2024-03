Cantora Lariza lança novo EP com músicas inéditas inspirado em abordagens terapêuticas

A cantora paraense Lariza lançou nesta semana seu novo trabalho autoral, o EP "O Som da Crisálida". O trabalho foi todo inspirado em abordagens terapêuticas. Para desenvolver o universo do EP, a cantora escreveu um mito poético que conta a história de Artza, deusa do som que deu origem à criação através do seu canto e do som dos seus instrumentos sagrados. O disco foi contemplado pelo Prêmio de Pesquisa e Experimentação Artística da Fundação Cultural do Pará (FCP).

Para apresentar o EP ao público, haverá ainda um pocket-show de lançamento no dia 30 de março, em Belo Horizonte, cidade onde a cantora reside atualmente. O evento será em parceria com o brechó cultural Garimpo101, no centro da capital mineira. A apresentação solo será uma intervenção artística no espaço, apresentando o universo poético e as faixas do EP.

Segundo Lariza, a paisagem sonora do EP valoriza o silêncio na construção dos arranjos, além de caminhar por um universo experimental, com fortes influências de New Age e de uma musicalidade xamânica. “Meu ponto de partida eram: minha voz, as tigelas de quartzo, a flauta nativa e o tambor xamânico. Tudo no EP foi pensado a partir da presença desses instrumentos e como eles se relacionavam entre si e com as letras”, afirmou.

Vale destacar que no EP, consta uma vertente de musicalidade diferente das demais produções da artista. Segundo a cantora, oodo o conceito visual do EP foi desenvolvido a partir do mito, “ em que me auto represento como a deusa Artza. Essa visualidade dialoga com uma estética futurista e ao mesmo tempo nos remete a um tempo antigo, como uma forma de ressaltar que o som é uma entidade atemporal, que cruza todos os tempos em si mesmo", definiu.

Vanguardismo, instrumentação minimalista, arranjos vocais e percussividade são algumas características que compõem o universo sonoro de "O Som da Crisálida". Lariza assina a produção musical do EP, e conta com a participação de Larissa Mê (percussão), Amanda Alencar (violoncelo) e Mainumy (voz, preparação e co-direção vocal).

A primeira faixa 'Voz de Cristal' é a única que foi composta especialmente para o EP, e é a mais experimental e minimalista de todas. “O arranjo foi criado apenas com os instrumentos da pesquisa, todos tocados por mim na gravação. É a canção que apresenta o caráter espiritual e sacerdotal de Artza, a deusa do som do mito poético retratada no EP”, explicou a artista.

A segunda faixa, “Rainha do Céu" foi composta em 2019. “É uma ode à Lua, sendo reconhecida como uma força regente da natureza, do mistério, das águas e do feminino”, declarou. A última das três faixas se chama "Mensageiros" e foi composta em 2021. Essa canção trata da conexão do ser humano com as forças da natureza e relembra-o do protagonismo da própria vida. “É o arranjo mais melódico do EP, contando novamente com as linhas de violoncelo de Amanda Alencar que foram a base do arranjo”, concluiu Lariza. A artista é natural de Marabá, no sudeste do estado e tem na discografia os EPs EP "Tuas Águas Minhas" (2021), "Lança" (2020) e "Lariza" (2018).

Pocket-show de lançamento do EP "O Som da Crisálida", da cantora Lariza

Data: 30/03

Hora: 13h

Local: Garimpo 101 (Praça Raul Soares, 269 - Centro, Belo Horizonte)

Entrada gratuita