Methademic: Banda paraense lança single de progmetal e prepara álbum completo

Após um hiato de quatro anos, a banda paraense de metal progressivo, Methademic, está de volta à cena musical com um novo single, intitulado "Black Soul". Composta por Kleive Paiva nos vocais, Fause Pereira na guitarra, Alberto Zack no baixo e Pedro Guedes na bateria, a banda promete agradar os fãs do gênero com sua mistura única de riffs poderosos e letras profundas. O single será lançado na terça-feira (26), em todas as plataformas de streaming e no canal de YouTube da Methademic.

Com o retorno, a Methademic não planeja diminuir o ritmo. Além do lançamento do single "Black Soul", a banda está empenhada na produção de seu primeiro álbum completo, intitulado "Fragments of the Universe", previsto para 2025. Com um som que mergulha nas profundezas do universo do progmetal, a Methademic promete oferecer uma experiência auditiva única e envolvente para seus fãs.

Banda promete sua mistura única de riffs poderosos e letras profundas (Divulgação)

Conheça a Methademic

Formada em 2014, a Methademic trilhou um caminho notável desde então. Seu EP de estreia, "River of Blood in My Hands", lançado em 2018, cativou o público. Desde então, a banda tem sido presença constante nos palcos dos grandes festivais no Pará, Amapá e Maranhão, além de ter aberto shows para renomados artistas nacionais, como Edu Falaschi, e internacionais, como Sonata Arctica e Enforce.