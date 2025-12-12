Capa Jornal Amazônia
Barão Vermelho anuncia turnê pelo Brasil com Frejat e Dé Palmeira em 2026

Os primeiros shows terão a participação especial de Ney Matogrosso

Victoria Rodrigues
fonte

Os primeiros shows da turnê foram confirmados no Rio de Janeiro e São Paulo. (Foto: Leo Aversa)

A banda de rock brasileira Barão Vermelho anunciou ao público nesta sexta-feira (12) a turnê “Barão Vermelho Encontro - Pro Mundo Inteiro Acordar” que vai passear pelo Brasil em 2026. Na composição da banda, estarão presentes: Roberto Frejat (voz e guitarra), Guto Goffi (bateria), Maurício Barros (teclados), Dé Palmeira (baixo) e Fernando Magalhães (guitarrista), que entrou no grupo em 1985.

"Estou completando 44 anos de carreira e tenho planejado projetos para celebrar esse marco. Não tenho como comemorar essa data sem passar pelo Barão Vermelho, que foi o início de tudo. Essa turnê de encontro tem um sabor especial e é o ponto de partida para outros voos”, celebrou Frejat em sua declaração oficial.

Reencontro do Barão Vermelho

O projeto musical “Barão Vermelho Encontro - Pro Mundo Inteiro Acordar” marca o reencontro de dois artistas que fizeram muito sucesso na banda, o vocalista e guitarrista Frejat que deixou o Barão em 2017 para focar completamente na carreira solo. E Dé, que saiu em 1990 em razão de alguns desentendimentos com a banda.

"Considero esse projeto um presente da vida. Poder subir ao palco junto com Frejat, Mauricio Barros e Guto Goffi para celebrarmos aquele encontro que aconteceu há mais de quarenta anos e que transformou as nossas vidas é uma alegria imensa. Acho que o público que acompanha as nossas trajetórias pode esperar um show como o Barão sempre entregou. Só que dessa vez, de um jeito especial", revelou Dé.

Além desse reencontro, os dois primeiros shows que foram confirmados no Rio de Janeiro e São Paulo terão a participação especial de Ney Matogrosso e a venda geral dos ingressos começará ao meio-dia desta segunda-feira (15), pelo site do Eventim. Logo após a realização da turnê, os músicos Mauricio Barros e Guto Goffi, que ainda estão na composição atual da banda, retornarão à estrada com a previsão de lançar mais um material inédito do “Barão Vermelho”.

Confira os primeiros shows anunciados da turnê “Barão Vermelho Encontro”

  • Rio de Janeiro

Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
Local: Farmasi Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro/RJ)
Classificação: é permitida a entrada de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

  • São Paulo

Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo)
Classificação: é permitida a entrada de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

