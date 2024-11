Frejat desabafa após ter microfone desligado antes de fim de show: 'Indignado com desrespeito'

Frejat usou suas redes sociais para expressar sua indignação após ser surpreendido com o desligamento de seu microfone antes do fim de sua apresentação no Allianz Parque, em São Paulo, no último sábado (23/11). O cantor e compositor estava se apresentando como abertura para Lenny Kravitz quando o incidente ocorreu.

[[(standard.Article) Liniker será ato de abertura do show de Lenny Kravitz em São Paulo]]

"Indignado com o desrespeito que sofri ontem no fim do meu show de abertura da apresentação de Lenny Kravitz, no Allianz Parque, em São Paulo. Venho agradecer o carinho e o apoio do público presente, que aplaudiu e cantou em cena aberta a canção que estava sendo tocada, que seria a última do meu show", escreveu o artista em seu comunicado publicado no Instagram.

Frejat também agradeceu as manifestações de apoio dos fãs e amigos, que expressaram solidariedade ao artista nos comentários. Entre as mensagens de apoio, Zélia Duncan disse: "Meu amigo, você é peça fundamental da nossa cultura, te respeitar é o mínimo que todos temos que fazer! Toda minha solidariedade e admiração".

Rogério Flausino também se manifestou, chamando o episódio de "um absurdo monumental".

O cantor finalizou sua publicação agradecendo o apoio e deixando uma mensagem para seus fãs. "Muito obrigado, de coração. A gente se vê por aí", disse.