Tumulto: Frejat tem som cortado no show de Lenny Kravitz; entenda

O show de Lenny Kravitz, em São Paulo, no sábado (23), ficou marcado por uma polêmica que aconteceu nos momentos finais da apresentação de Frejat. O cantor estava responsável por abrir o show do norte-americano, quando foi interrompido no momento em que executava sua última canção.

VEJA MAIS:

Frejat cantava "Pro Dia Nascer Feliz", um clássico da banda ‘Barão Vermelho’, quando teve seu som desligado. Mesmo assim, o músico continuou tocando até o final. Após concluir sua apresentação, uma confusão foi registrada no palco, entre membros da banda de Frejat e a equipe de Lenny Kravitz.

Grande parte do público criticou a cena no palco e defenderam o cantor brasileiro gritando “Frejat” enquanto ele e sua banda se retiravam do palco.