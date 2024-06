Saiba quem é Lenny Kravitz, atração da final da Champions League, adepto ao celibato há nove anos

O cantor e multi artista norte-americano Lenny Kravitz, de 60 anos, irá se apresentar neste sábado (01/06) na final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, no estádio de Wembley, na Inglaterra. Ele comandará o "Kick Off Show" desta edição. Saiba mais sobre o artista:

Recentemente, ele, que tem 11 discos lançados e quatro Grammys conquistados, lançou mais um trabalho, o álbum "Blue Electric Light". O artista costuma mesclar o estilo “retrô” com rock, soul, funk, reggae, hard rock, psicodélico, folk e baladas.

Além de cantor, Lenny é instrumentista, produtor e ator, tendo atuado em diversos filmes, incluindo “Jogos Vorazes”. O artista também possui uma estrela na Calçada da Fama he Hollywood.

Filhos de Roxie Roker, atriz das Bahamas famosa pela série "The Jeffersons", e Sy Kravitz, executivo de televisão russo-judeu, Lenny foi casado com a atriz Lisa Bonet, de quem se divorciou há 33 anos. O ex-casal tem uma filha, chamada Zoe, de 36.

Em entrevista ao jornal The Guardian, Lenny revelou que está em celibato há nove anos. A decisão foi tomada após descobrir que seu pai estava tendo um caso.

"Ele [meu pai] tinha razão. Depois do casamento, tornei-me mais parecido com ele. Eu estava me tornando um 'pegador'. Eu não gostei. Eu não queria ser aquele cara. Então eu tive que resolver isso e levou anos. Disciplina. Não deixei meus próprios desejos assumirem o controle", disse na entrevista.