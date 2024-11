Ave símbolo do Brasil? Mulher erra resposta no 'Show do Milhão' e perde prêmio

A jovem Thaisa perdeu a chance de levar R$ 100 mil para casa após errar a resposta feita por Patrícia Abravanel no programa "Show do Milhão", do SBT. A pergunta, que parecia simples, virou tema nas redes sociais devido à resposta dada pela participante estar errada e ela ter perdido o prêmio.

Patrícia Abravanel, que agora comanda o programa no lugar do falecido pai, Silvio Santos, não escondeu seu descontentamento ao ver a jovem perder o prêmio. “Arara”, disse Thaisa apostando no óbvio. Entretanto, a resposta correta seria “sabiá-laranjeira”

Conheça o sabiá-laranjeira

O sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) é reconhecido como o símbolo nacional do Brasil devido à sua profunda conexão com a cultura e a natureza do país. Seu canto melodioso e marcante o tornaram um ícone da música e da poesia brasileiras, representando a beleza e a alma do povo. A escolha da ave foi oficializada em 2002, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso definiu em decreto. Uma das candidatas seria a ararajuba (Guaruba guarouba). Até o início do século XXI, o País não tinha uma ave que o representasse.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)