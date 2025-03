Aulas de workshop de Composição Musical começam na segunda (10/3) na Fundação Cultural do Pará

Nesta segunda-feira (10) a Fundação Cultural do Pará (FCP) promove um workshop de composição musical durante o mês de março na Casa da Linguagem, na Avenida Nazaré. As aulas, que iniciam nesta segunda (10), irão até o dia 26 de março, das 17h às 19h e são gratuitas para alunos da rede pública, crianças menores de 12 anos, PCDs e idosos a partir de 60 anos.

VEJA MAIS

As aulas serão ministradas por Márcio Farias, músico e compositor, que explica que o objetivo da oficina é apresentar aos alunos os conceitos criativos com relação à criação de músicas e letras para a composição musical em qualquer gênero. “O trabalho será desenvolvido por meio de aulas expositivas com a utilização de recursos audiovisuais e audição de melodias e a leitura de letras de músicas já consagradas no cancioneiro nacional. No último dia de workshop haverá roda de conversa sobre Letra e música com artistas convidados”, explica Márcio.

Com vagas limitadas, as inscrições para alunos que não fazem parte das escolas públicas ou de infocentros terão o valor de R$ 20, que deverão ser pagos em espécie no dia da primeira aula. Dessa forma, universitários, estudantes de escolas particulares e outros grupos não estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. Além dessa, outras oficinas estão com as inscrições abertas desde a última quinta-feira (06) e o período para se inscrever nas oficinas de iniciação artística e de ofício, vão até o dia 14 de março. Estarão disponíveis 452 vagas para integrar 31 cursos que abordam diferentes técnicas e linguagens culturais, que devem ser preenchidas presencialmente na sede do Curro Velho, no bairro do Telégrafo.

As oficinas também são gratuitas para alunos da rede pública (Ensino Fundamental e Médio) e do infocentro, já as aulas estão previstas para começar no próximo dia 17 de março e seguem até o dia 4 de abril. Além dos alunos, idosos a partir de 60 anos, crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência (PcDs) são isentos do pagamento da taxa de inscrição. Em contrapartida, alunos de escolas particulares, estudantes universitários e outras pessoas interessadas terão de pagar uma taxa no valor de R$ 20,00. O pagamento da taxa deverá ser em espécie e feito no momento da inscrição, na secretaria do Curro Velho.

Para as oficinas de arte, o grupo que tem o maior número de vagas ofertadas é o de linguagem visual. Com 145 vagas dividas entre iniciação ao desenho, estamparia com carimbos, desenho e gravura, iniciação à serigrafia, confecção de joia têxtil, objetos decorativos em cerâmica, desenho em quadrinhos, iniciação à serigrafia e iniciação à pintura. Para a oficina de Linguagem Cênica são ofertadas 80 vagas divididas entre o curso de dança de salão e iniciação teatral.

Para linguagem musical são ofertadas 75 vagas para cinco cursos: Iniciação ao violão; Bateria - primeiros passos; Aprendendo teclado; Bateria: ritmo, coordenação e criatividade e Batuque Amazônico. Já para a oficina de Ofício o responsável será o Núcleo de Produção do Curro Velho, que oferta 70 vagas em sete cursos: Do papel ao produto; Estamparia amazônica com serigrafia; Utilitários com madeira; entre outros.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)