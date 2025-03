Alexandre Barros faz show pelo Dia Internacional da Mulher, em Belém

“Noite Delas”. Esse é o título do show que o cantor Alexandre Barros vai apresentar neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher. Como sugere o título, a apresentação será em homenagem a todas as mulheres que se mantêm em luta por seus direitos, na construção de uma sociedade mais justa. A mesa para duas pessoas custa R$ 50 e a venda ocorre no próprio local do show, que será, a partir das 21h, no Restaurante Flor do Grão Pará.

“Vai ser um show todo ele voltado para o Dia Internacional da Mulher, com uma seleção de músicas especiais, e também comemorando o meu aniversário, que transcorreu no dia 3 passado”, destaca Alexandre Barros. Ele externa gratidão pelas oportunidades que tem recebido de Deus ao longo de uma carreira de 20 anos.

E essa celebração pela luta das mulheres no mundo será marcada por um repertório envolvente com muita MPB, pop nacional e internacional, brega, samba, carimbó, Jovem Guarda e outros gêneros musicais.

Para garantir momentos agradáveis aos frequentadores do Restaurante Flor do Grão Pará, Alexandre Barros vai contar com o talento de Guilherme Câmara na bateria e Daniel Cordeiro no saxofone.

“Sempre peço a Deus que meu cantar e meu tocar possa tocar os corações das pessoas, e isso me faz bem ao coração”, enfatiza Alexandre Barros.

Música na vida

Foi nos anos 1990 que a música entrou de vez na vida de Alexandre Barros. Isso se deu por meio da Irmã Bertila, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, na Comunidade Santa Isabel da Hungria, no bairro do Guamá, em Belém. Ele cantou no Coral das Crianças ("Jesus Amigo") e nas celebrações de domingo. Mais jovem, Alexandre passou a cantar no grupo Celebrar, na mesma comunidade religiosa.

Apaixonado pela música e pelo futebol, Alexandre Barros tornou-se jogador profissional, atuando pela Tuna Luso Brasileira nos anos 2000. Após essa experiência no futebol, ele retomou o canto, com maior intensidade, nos concursos da Igreja e nos barezinhos da noite paraense.

Alexandre toca instrumentos como flauta doce e violão. Teve aulas de canto popular na Escola de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA), com a cantora Dayse Adario. Ele se apresenta em barezinhos e restaurantes. Já cantou com músicos como Gleidson Freitas, guitarrista de Gaby Amarantos; com o cantor Mahrco Monteiro e a cantora Fran Marins (The Voice+). Alexandre já fez show no Teatro Estação Gasômetro e integrou a banda de brega Furacão do Melody, com as cantoras Leia Sanches (ex-Banda Kasico) e Leila Furacão.

Serviço

Show "Noite Delas", com Alexandre Barros

Quando: Sábado (8), a partir das 21h

Onde: Restaurante Flor do Grão Pará. Travessa Nove de Janeiro, 2333 - Cremação, Belém

Ingressos: R$ 50 a mesa para duas pessoas, vendido no próprio local do show