Dia da Mulher é feriado? Conheça a história da data e saiba quando cai neste ano

O Dia Internacional da Mulher é uma data marcada pela luta histórica que remonta as reivindicações de mulheres trabalhadoras do século XX, em que algumas conquistas já foram alcançadas, mas muitos avanços ainda precisam acontecer, pois as mulheres continuam sendo impedidas de acessarem alguns direitos básicos na sociedade.

O dia 8 de março faz parte do calendário internacional da ONU (Organização das Nações Unidas), em que pode ser encarado tanto com uma data a ser celebrada, como um dia de luta por parte das mulheres de todo o mundo.

Quando foi a primeira edição do Dia da Mulher?

A primeira edição do Dia da Mulher aconteceu em alguns países da europa, como Áustria, Alemanha, Dinamarca e Suíça, em que cerca de um milhão de pessoas protestaram pelos direitos das mulheres.

Acontece que este movimento foi realizado no dia 19 de março de 1911, com forte ligação aos movimentos operário e socialista.

Apenas a partir de 1914 que as reivindicações aconteceram no dia 8 de março, em que mulheres socialistas se reuniram em Berlim para exigir, dentre outras demandas, o direito ao voto.

Esta é considerada a primeira manifestação que aconteceu, de fato, no dia 8 de março.

Quando começou o Dia Internacional da Mulher?

A data de 8 de março passou a ser considerada como o Dia Internacional da Mulher a partir de 1977, quando a ONU adotou essa nomenclatura, pois a década de 1970 é marcada pela luta dos movimentos feministas ocidentais para conquistar direitos políticos e sociais, como a legalização do aborto, igualdade no mercado de trabalho e equiparação salarial.

O Dia da Mulher é feriado?

Neste ano, o dia 8 de março cai num sábado.

A data não está no calendário oficial do Brasil como feriado.

