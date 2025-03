Empresárias superam desafios para equilibrar vida pessoal e negócios

No mundo do empreendedorismo, cada vez mais mulheres assumem a liderança de seus próprios negócios, enfrentando desafios diários para equilibrar suas carreiras e vidas pessoais. No Dia Internacional da Mulher, conhecemos as histórias de Fiama Araújo, CEO da BR Growler, e Patrícia Queiroz, proprietária da New Stamp, que compartilham suas trajetórias e lições aprendidas ao longo dos anos.

Fiama Araújo diz que sempre teve espírito empreendedor. Desde pequena, trabalhava ao lado do pai e sonhava em ter um negócio próprio. Foi assim que identificou no mercado de copos e garrafas térmicas uma oportunidade para inovar e criar sua própria marca. "O maior desafio foi estruturar a marca, entender o mercado e conquistar clientes em meio à concorrência", conta. Para ela, a chave do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal está na organização e na definição de prioridades: "Meu maior projeto é minha família".

Já Patrícia Queiroz iniciou sua jornada empreendedora há nove anos, impulsionada por sua experiência como consumidora. Ao perceber a falta de qualidade e prazo na produção de camisas personalizadas para eventos religiosos, decidiu criar a New Stamp. No entanto, um dos maiores desafios foi a falta de recursos para montar sua própria fábrica. Durante oito anos, terceirizou grande parte da produção, até que conseguiu estruturar sua empresa. "Hoje, ter a fábrica funcionando em um único ambiente e uma equipe bem estruturada tornou tudo mais leve", explica.

Para muitas mulheres empreendedoras, o caminho até a consolidação do negócio é marcado por dificuldades financeiras, falta de incentivo e a necessidade de acumular funções. Fiama, por exemplo, está envolvida em todas as etapas da empresa: "Faço tudo, atendo, limpo e sou a modelo... rsrsrs", brinca. Já Patrícia lembra que, no início, não tinha equipe suficiente e precisava dividir sua rotina entre conquistar clientes e garantir a produção.

Fiama Araújo, 32 anos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Equilíbrio

Conciliar vida profissional e pessoal é outro grande desafio. No início, as longas jornadas de trabalho e a necessidade de fazer tudo sozinha tornavam difícil separar as duas esferas da vida. "O essencial é definir prioridades e organizar bem o tempo", afirma Fiama. Com o crescimento do negócio, Patrícia conseguiu estabelecer limites mais claros. "Hoje, temos uma equipe estruturada e conseguimos manter horários mais organizados, com finais de semana livres na maior parte do tempo", conta.

Apesar das dificuldades, ambas acreditam que persistência e resiliência são essenciais para quem deseja empreender. "Acredite no seu potencial e comece! O mais importante é dar o primeiro passo, mesmo que pequeno", aconselha Fiama. Patrícia complementa: "Não importa o ramo, você precisa começar. Com foco, meta e objetivo, o crescimento é uma consequência".

Patrícia Queiroz diz: "Estamos ajudando a movimentar a economia e temos um futuro promissor". (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Futuro

Sobre o futuro das mulheres no empreendedorismo, ambas são otimistas. "Estamos dominando o game", diz Fiama. Patrícia complementa: "Hoje, vemos mulheres à frente de grandes empresas e setores financeiros. Estamos ajudando a movimentar a economia e temos um futuro promissor".