Mulheres na decoração de festas em Belém: tendências, desafios e oportunidades em 2025

A procura por profissionais da área de eventos registrou um aumento significativo de 67,2% em janeiro de 2024, segundo dados da plataforma GetNinjas. A tendência é de que esse mercado continue aquecido em 2025, impulsionando o trabalho de empreendedores e garantindo bons lucros para especialistas no ramo.

Esse cenário reflete uma transformação ainda maior: a crescente presença de mulheres conquistando seus espaços como empreendedoras da área de eventos. Segundo dados do Sebrae, o Brasil registrou em 2024 um aumento de 34% no número de mulheres à frente de pequenos negócios, e a capital paraense continua seguindo essa tendência. No setor de eventos, elas têm se destacado com criatividade e inovação, consolidando negócios próprios e tornando-se referências em suas áreas. Fatima Petrola, por exemplo, explica que decidiu ingressar no ramo de decoração de festas em um momento de mudança pessoal e profissional.

“Antes de ingressar de fato no setor de decoração, eu possuía lojas. Quando as vendi, fui convidada para organizar uma festa para um empresário local, foi nesse momento que me apaixonei pelo mercado de eventos”, conta.

Fátima Petrola fala sobre tendências (Wagner Santana / O Liberal)

Para Sueli Paixão, o ingresso no setor também representou um passo decisivo em sua carreira. Trabalhando como garçonete em uma empresa especializada em festas, ela se encantou com o universo dos eventos e decidiu investir no meio e abrir o próprio negócio. “O que me despertou para essa área foi a magia e o encanto de cada festa executada na empresa onde eu trabalhava como garçonete. Isso fez com que eu sentisse vontade de migrar para a área, onde já atuo há 18 anos”, conta.

De R$ 10 mil a R$ 800 mil

O setor de eventos contempla uma variedade de orçamentos, como destaca Fatima Petrola. Segundo ela, os valores das festas podem variar significativamente, indo de R$ 10 mil a R$ 800 mil, dependendo de fatores como o local escolhido, o número de convidados e os materiais utilizados. “O orçamento pode ser ajustado conforme a disponibilidade financeira do cliente, desde que ele escolha profissionais honestos e comprometidos”, ressalta Fatima, reforçando a importância de uma abordagem flexível no atendimento.

Esse potencial é ainda mais evidente no mercado de casamentos, que promete números expressivos em 2025. De acordo com um levantamento do Casar.com, o ticket médio por festa de casamento será de R$ 66 mil, com a previsão de 476 mil cerimônias realizadas no Brasil, movimentando até R$ 31,7 bilhões.

Desafios do setor

Apesar da magia, a área de decoração de festas também enfrenta desafios significativos. A carência de mão de obra e a necessidade de finalizar a organização do evento no prazo são algumas das dificuldades apontadas por Fatima:

“Atuo no ramo há 25 anos e, desde de que entrei, sinto que há uma defasagem na mão de obra. Ainda é muito difícil encontrar força de trabalho boa e especializada. Além disso, outro grande desafio é terminar a organização do evento e a ornamentação no prazo acordado com o cliente”.

Tendências de decoração para 2025

Fátima Petrola e Sueli Paixão compartilham visões complementares sobre as tendências de decoração para 2025, ambas destacaram a combinação de elementos clássicos e modernos como uma marca do setor.

“O clássico continua sendo uma escolha atemporal, mas há uma forte inclinação para a biofilia, que incorpora a natureza nas festas. A tendência é trazer o verde para dentro do evento, com a presença da natureza, principalmente nos destaques como doces e estruturas aéreas”, explica Fatima.

Setor de festas está aquecido em Belém (Wagner Santana / O Liberal)

Sueli complementa observando como o mercado de decoração tem se reinventado constantemente, com a integração de tecnologias modernas, como o uso de LEDs, e a popularidade de flores e folhagens. “As tendências mudam a cada mês, mas elementos como flores e folhagens seguem em alta, trazendo elegância e frescor às decorações”, afirma.

Ambas esperam atender uma grande demanda de clientes durante o ano de 2025. Com a intenção de realizar sonhos e continuar fazendo o que mais gostam: levar felicidade e realização para a vida das pessoas.