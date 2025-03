Dia da Mulher: figura feminina está cada vez mais presente na chefia do lar no Pará, aponta DIEESE

O Dia Internacional da Mulher é comemorado neste dia 8 de março e visa reafirmar e homenagear a importância da luta pela igualdade de direitos e contra preconceitos à figura feminina na sociedade. No Pará, essa equidade entre homens e mulheres está próxima no que se diz à chefia de uma moradia.

Segundo dados divulgados pelo DIEESE/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos do Pará), nesta quinta-feira (06), com base na PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), o Brasil tem cerca 80 milhões de domicílios existentes.

VEJA MAIS

Cresce nº de mulheres na chefia dos lares

Destes, um total de 41.364 milhões de lares eram chefiados por mulheres (51,66%), enquanto o restante 38.702 milhões (48,34%) eram chefiados por homens. Em comparação a 2023, quando 40.469 milhões de mulheres chefiavam os lares no país, este ano o número cresceu em 2,21%.

Na região norte do país, que tem 6.196 milhões de domicílios, essa realidade já é um pouco diferente: 3.100 milhões (50,03%) de lares são chefiados por mulheres, enquanto 3.096 (49,97%) de domicílios são comandados por homens.

Já no Estado do Pará, do total de 2.840 milhões de domicílios paraenses, um total de 1.451 milhões (cerca de 51,09%) de casas eram chefiadas pela figurina masculina, enquanto que 1.389 milhões (cerca de 48,91%) de lares eram comandados por mulheres. .

De 2023 para este ano, houve um salto de 8,69%, quando era 1.278 milhões de mulheres na chefia dos lares e passou para 1.389 milhões.

Mulher, chefe de casa e inspiradora

Uma dessas mulheres chefes do lar no Pará é a jornalista Lilian Soares, de 42 anos, que mora com a tia, de 72, a filha, de 24, e o neto, de 2 meses. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, ela contou que a missão de comandar uma casa é um desafio, mas que representa muito a autonomia da mulher em sociedade.

“São muitas atribuições, muitas responsabilidades e você tem que ter disciplina. Você tem que entender o seguinte: é uma escolha que a gente faz que vai afetar não somente a vida da gente, mas [também] a vida daquela pessoa que tá ali [morando com você]”.

Lilian conta que se inspirou no exemplo da tia, que também era chefe do lar, para tomar a frente das decisões na moradia.

Desafios e autoconfiança

Segundo Lilian, chefiar uma casa “não é tarefa fácil, é bem complicado, porque o tempo passa muito rápido. De domingo a domingo. Trabalha mais dentro de casa do que fora”. A jornalista conta ainda que os desafios estão nas dispesas da moradia. “Chefia é uma casa, luz, água, telefone, internet, alimentação, vestuário, educação”, lista a jornalista.

Lilian conta que criou a filha sem o pai, pois o mesmo não quis participar da criação. Mas, isso não foi motivo para ela desanimar, pois soube ser “pai e mãe ao mesmo tempo”.

“Ser mulher nesse mundo não é tarefa fácil. Todas as pessoas querem montar na gente por ser mulher, o famoso ‘sexo frágil’, que de frágil não tem nada”, reforça a jornalista.

Conselhos para autonomia

Soares cita que o caminho para a autonomia de uma mulher, inclusive para chefiar uma casa, está na junção de várias vontades e atitudes que venham reafirmar cada vez mais o valor dela em sociedade.

“Confie no seu potencial e tome as rédeas da sua vida com determinação. Autonomia vem da combinação de autoconhecimento, independência financeira, fortalecimento emocional e coragem para tomar decisões alinhadas com seus valores. Invista em seu desenvolvimento, cerque-se de pessoas que te impulsionam e nunca tenha medo de ocupar os espaços que deseja. Você é a protagonista da sua jornada!”, aconselha a jornalista.