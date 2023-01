Atriz paraense estreia o monólogo 'Encanto Show', no teatro Bosque Grão-Pará

A atriz paraense Luciana Malcher estreia, em Belém, o espetáculo "Encanto Show". As apresentações serão às sextas e sábados do mês janeiro, sempre às 21h, no Teatro do Shopping Bosque Grão-Pará. É o primeiro monólogo da carreira da artista. Os ingressos podem ser adquiridos no local.

Além de atriz, Luciana também assina a direção do espetáculo. O trabalho conta a história de uma mulher chamada Carmem Souza Pinto, mas depois da fama ficou conhecida como Carmem Góes. A personagem tem uma história de vida sofrida, mas em decorrência da persistência conseguiu mudar o rumo de tudo o que não vinha dando certo.

"A Carmem tem uma história de vida sofrida, ela nasceu no Cariri, um lugar que nem está no mapa. Durante muito tempo da vida ela só escutava não das oportunidades que procurava. O sonho dela sempre foi ser apresentadora de televisão, mas esse sonho sempre pareceu distante", detalha Luciana sobre sua personagem.

Até que um certo dia, quando tenta uma vaga em um posto de gasolina e escuta mais um não, a vida dá uma reviravolta. Carmem anda para todos os lugares com uma caixinha de madeira, dada pelo tio. Nesse dia, em que ela estava revoltada pela falta de oportunidade, jogou a caixa no chão e se deparou com um papel em que tinham seis números. Carmem seguiu imediatamente para uma casa lotérica e fez um jogo. A partir disso sua vida mudou totalmente.

Carmem ficou milionária e a primeira coisa que fez foi criar o próprio programa de televisão. "Nesse ponto do espetáculo é feito várias sátiras com artistas e apresentadores desse universo televisivo. A intenção é levar alegria e descontração para o público", destaca a atriz.

Luciana diz que o momento é ousado e desafiador, já que é a primeira vez que apresenta um monólogo. "Esse tipo de espetáculo é o ator e o público ali naquela hora. Mas resolvi investir nesse formato, pois sempre é importante nos desafiarmos", pontua a atriz. Durante as apresentações, a atriz pretende chamar alguns artistas paraenses para participar como entrevistados de Carmem Góes.

Luciana é paraense, se formou em Teatro pela Universidade Federal do Pará. Depois de formada, se mudou para o Rio de Janeiro, onde morou 26 anos. "Lá eu casei, tive uma filha que está com seis anos, mas recentemente separei e resolvi voltar para Belém, onde está minha família", disse a atriz.

Em Belém desde o ano passado, a atriz resolveu criar e montar os próprios espetáculos como forma de se manter viva na função do fazer artístico. Luciana trabalhou alguns anos na TV Globo e atuou em algumas novelas da emissora: Malhação, Zorra Total,Espelho da Vida, Império, Caminho das ìndias e netre outras.

Serviço:

Luciana Malcher apresenta "Encanto Show"

Data: às sextas e sábados do mês de janeiro

Local: Teatro Bosque Grão- Pará

Hora: 21h

Ingressos: no local