Peça 'A Revelação' traz a atriz Luciana Malcher de volta aos palcos de Belém neste sábado

A atriz Luciana Malcher volta aos palcos de Belém com o espetáculo “A Revelação”. A apresentação teatral tem texto de Guto Andrade, adaptação e direção da atriz, que também está no elenco com Jô Coutinho, será apresentada hoje, às 20h, no Bosque Sport Bar & Bowling, situado no Shopping Bosque Grão Pará. A peça é uma comédia de situação que poderia acontecer em qualquer bairro do Brasil, mas o cenário escolhido é a Pratinha, em Belém, onde mora Creuza Palheta dos Santos, uma das figuras mais emblemáticas do lugar. Ao reencontrar a grande amiga do passado, Larissa, Creuza decide lhe fazer “a revelação”.

A experiência de direção e atuação não é novidade para Luciana. “Apresentei a peça ‘Os Neuróticos’, um texto de Saulo Sisnando, que também é um ator paraense, no Rio de Janeiro durante quase dez anos. Eu assumi a direção e atuava também. Mas o espetáculo ‘A Revelação’ tem um sabor mais especial, por estar sendo produzido aqui em Belém, que é a minha cidade. Voltando depois de 22 anos aos palcos locais. Então a cobrança é bem maior. Aquele nervoso, vontade de que tudo saia perfeito e não só que as pessoas olhem e vejam que foi um trabalho muito bem feito, mas também a minha atuação, né?”, comentou a diretora.

A peça apresenta Creuza, uma típica mulher e cidadã que usa e abusa do poder de se reinventar, quando o assunto é trabalho ela não faz corpo mole e parte para cima. Mãe solo, batalha muito para sustentar os seus quatro filhos. Já fez de tudo um pouco nesta vida, trabalhou como doméstica em muitas casas de madames, inclusive na casa de Larissa Bracho, uma patricinha mimada, fútil que se acha a digital influencer, toma floral e acha que a vida é um grande conto de fadas. Sim, ela acredita que príncipes encantados existem e que chegam em um lindo cavalo branco atrás da sua eterna Cinderela. E após anos de afastamentos entre Larissa e Creuza a vida se encarrega de colocá-las frente a frente outra vez. O que Larissa não esperava era que Creuza fosse lhe contar um grande segredo guardado a sete chaves.

E para quem olha a foto da atriz e a reconhece, isso se deve ao fato de, durante um período, Luciana Malcher atuou em diversas produções globais, entre essas é possível citar novelas, seriados e programas como: "Bom Sucesso", de Rosane Svartman e Paulo Halm; "Pega Pega", de Claudia Souto; "Espelho da Vida", de Elizabeth Gim, onde interpretou Bendita; "Império", de Agnaldo Silva, interpretando Claraíde; "Sangue Bom', de Maria Adelaíde Amaral; e "Caminho das Índias', de Gloria Perez. Além disso, esteve em "Malhação: Conectados", de Ingrid Zavarezzi, interpretando Coxinha; e nas minissérie "O Canto da Sereia', de George Moura; e 'Beleza Pura', de Andréa Maltarolli; 'Três Irmãs', de Antônio Calmon; e "Força Tarefa', Fernando Bonassi, e da antiga versão do programa Zorra Total.

Luciana se diverte muito ao dar vida à Creuza. “São duas mulheres que têm vida social diferente. Uma é rica e a outra é da periferia. O reencontro acontece numa situação bastante atípica e elas vão colocar algumas coisas em pratos limpos, digamos assim, pois não posso dar spoilers. Qual será A Revelação? Tem que assistir para saber, então, venham todos com a gente”, convidou. O espetáculo tem a classificação etária de 14 anos e a duração de 60 minutos. A organização fica por conta da Authentica Produções e Malcher Produções. Os ingressos podem ser adquiridos no local.

Agende-se

Espetáculo “A Revelação” com Luciana Malcher e Jô Coutinho

Sábado (21) às 20h

Bosque Sport Bar & Bowling (Shopping Bosque Grão Pará)

Ingressos: R$ 30,00 (com venda online pelo Sympla)

Informações: (91) 98511-5996